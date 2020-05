Europoslanci schválili nové označovanie pneumatík: Má priniesť viac informácií

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu hlasovali o novom označovaní pneumatík pre osobné a nákladné vozidlá, ktoré by malo priniesť spotrebiteľom viac informácií o bezpečnosti, hlučnosti a vplyve pneumatík na spotrebu.

Podľa nových pravidiel, ktoré v stredu odobrili europoslanci, po predošlej dohode s Radou EÚ, nové označovanie bude informovať spotrebiteľov o palivovej úspornosti pneumatík, priľnavosti za mokra a hlučnosti, ktorú spôsobujú.

V budúcnosti sa na štítky pneumatík doplnia aj informácie o najazdených kilometroch, opotrebení, upravených pneumatikách a o priľnavosti na sneh a ľad. Údaje o najazdených kilometroch a opotrebení (oderoch) budú pridané, keď sa vyvinie účinná testovacia metóda. Oder pneumatík počas ich používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Nový systém označovania sa bude vzťahovať aj na ťažké úžitkové vozidlá (pneumatiky C3), na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú požiadavky EÚ na označovanie pneumatík.

Podľa nových pravidiel štítky budú musieť byť pre spotrebiteľov jasne viditeľné vo všetkých situáciách, či už pôjde o bežný predaj alebo o predaj cez internet, a mali by mali obsahovať QR kód pre rýchle naskenovanie údajov.

Nariadenie ešte musí formálne schváliť aj Rada ministrov (čo by nemal byť problém, keďže našli dohodu s vyjednávačmi EP) a do platnosti vstúpi od 1. mája 2021. Nový systém označovania pneumatík by podľa odhadov Európskej komisie mohol viesť k zníženiu emisií CO2 o 10 miliónov ton ročne a k zvýšeniu obratu vo výrobe o 9 miliárd eur. Nové nariadenie o označovaní pneumatík v máji 2021 zruší a nahradí predošlé nariadenie o označovaní pneumatík z roku 2009.