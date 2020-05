Chystá sa tenisová senzácia roka: Dokičovej návrat po 6 rokoch?

Patrila medzi najtalentovanejšie tenistky sveta. Problémový otec, depresie, dlhoročný boj s nadváhou a následné zranenia niekoľkokrát prerušili jej kariéru a po niekoľkých sezónach trápenia sa pred šiestimi rokmi vytratila z Tour. Srbsko-austrálska tenistka Jelena Dokičová (37) však po pauze pripustila návrat na kurty!

Jelena sa pred pár mesiacmi pochválila dokonalou figúrou. Počas 18 mesiacov schudla až 53 kíl! A tak nečudo, že sa vynorili otázky, či podobne ako belgická hviezda Kim Clijstersová (36) nechystá návrat do tenisového kolotoča.

„Vždy hovorím: Nikdy nehovor nikdy. Začiatkom roka som hrala na Australian Open zápas legiend. Bolo to prvýkrát, odkedy som odišla do športového dôchodku. Bol to dobrý pocit. Užila som si to,“ povedala bývalá štvrtá hráčka svetového rebríčka Dokičová a pripustila: „Dvojhra nie je reálna, ak by som sa vrátila, bolo by to v debli, alebo iba stretnutia legiend.“

Tenis, rovnako ako mnoho športov, je v nezávideniahodnej situácii z dôvodu prerušenia sezóny pre pandémiu koronavírusu. „Stále rastie šanca, že turnaje sa čoskoro obnovia. Bolo by dobré, aby sa zorganizovali nejaké menšie podujatia v každej krajine a tu by bola šanca na môj návrat,“ uzavrela Dokičová.