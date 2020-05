Vyhral boj nad koronavírusom: Fanúšika West Bromwich prebrali z kómy hráči a chorály!

Peter George (65), celý život verný fanúšik anglického futbalového klubu West Bromwich Albion, bol jednou nohou v hrobe.

Zložil ho koronavírus. Upadol do kómy. Bol napojený na respirátor. Pomaly umieral. Jeho orgány zlyhávali. Nereagoval na správy od rodinných príslušníkov. Lekári boli bezradní. Až keď sa do jeho záchrany zapojila manželka a hráči milovaného klubu, všetko sa začalo obracať na dobré.

„Vždy bol zbláznený do Albionu. Pomyslela som si: chorály fanúšikov! Požiadala som DJ priateľa, aby zostavil niekoľko skladieb. Po ich pustení sa nohy a ruky Petra začali hýbať. Boli to prvé známky života od chvíle, kedy upadol do kómy,“ prezradila šťastná manželka Teresa. Kontaktovala aj klub, ktorý nosí Peter hlboko vo svojom srdci. Požiadala jeho obľúbených hráčov Chrisa Brunta a Boba Taylora i chorvátskeho trénera Slavena Biliča o pomoc. Vôbec neváhali.

„Ahoj, Peter, tu je Slav. Pokračuj v boji. Počul som, že si verný fanúšik, preto ťa potrebujeme. Dávaj na seba pozor a čoskoro sa uvidíme. Boh ti žehnaj,“ povedal Bilič vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti West Bromwich Albion. Peter na to dobre reagoval. Klub rozšíril akciu aj na ostatných hráčov až sa ich dlhoročný podporovateľ úplne vyliečil z koronavírusu a prepustili ho z nemocnice.

„Celý zdravotnícky personál bol úžasný. Nemôžem uveriť, že sa toľko hrdinov zapojilo do boja o mňa. Neviem sa dočkať, až sa vrátim na štadión Hawthorns a pozriem si, ako hrajú chlapci. Nik nevie, kedy to bude, ale ja tam budem,“ ubezpečil všetkých Peter George.