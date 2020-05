Bojovníčka Aneta Parišková: Zvládla dva rozvody, výchovu troch synov a teraz ťažkú chorobu

Jej život je všelijaký,len nie nudný a obyčajný. Aneta Parišková (46) má tri deti, je tretíkrát vydatá, patrila k prvým moderátorským hviezdam Markízy, vyskúšala si politickú kariéru a založila škôlku.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Napriek tomu,že musela čeliť storakým problémom a sklamaniam, nikdy nestratila vieru a najmä neprestala bojovať o svoje šťastie.

Vyštudovaná angličtinárka a slovenčinárka začínala ako externá programová hlásateľka v košickom štúdiu STV, no zásadný zlom v jej kariére nastal v roku 1996, keď uspela na konkurze do vznikajúcej Markízy. Ako moderátorka Televíznych novín sa okamžite zaradila medzi najjagavejšie hviezdy súkromnej televízie, ktorá prakticky od prvých dní ovládla náš mediálny priestor.

O Anetinej popularite svedčili úspechy v anketách - päťkrát získala divácke ocenenie TOM (Televízna osobnosť Markízy) a trikrát sošku OTO (Osobnosť televíznej obrazovky). Až potiaľto bol jej život navonok bezproblémový. Všetko sa skomplikovalo, keď ju niekdajší vlastník Markízy Pavol Rusko vtiahol do politiky...

Politická minikariéra

V roku 2006, keď bola Aneta v Markíze takmer rovné desaťročie, sa na Slovensku konali predčasné voľby a Rusko sa so svojou stranou ANO pokúšal o nemožné - opätovne sa dostať do parlamentu. Pomôcť mu v tom mala aj mimoriadne obľúbená a dôveryhodne pôsobiaca moderátorka. Ako vyštudovaná učiteľka sa mala venovať problémom školstva, ale aj zahraničnej politike. Nepodarilo sa, strana získala len niečo viac ako jedno percento hlasov. „Prirodzene, po voľbách som bola smutná a frustrovaná ako vždy, keď sa v živote o niečo snažím a nevyjde to,“ priznala po čase. Horšie bolo, že kvôli neistej politickej kariére musela odísť z Markízy a vrátiť sa neprichádzalo do úvahy...

Ešteže medzičasom začala vysielať aj ďalšia silná komerčná televízia Jojka, a práve v jej spravodajstve už nasledujúci rok zarezávala. Najskôr moderovala reláciu Noviny Plus a v súčasnosti uvádza Noviny o 17.00 a po odchode Adriany Kmotríkovej aj hlavné večerné správy.

Dve nevydarené manželstvá

Možno povedať, že Pavol Rusko ovplyvnil nielen jej pracovný, ale aj súkromný život. Jej prvým manželom sa totiž stal práve jeho kamarát, český podnikateľ David Dočekal (42). Svadba bola v roku 2006 v košickom Dóme svätej Alžbety. O ďalšie dva roky prišiel na svet synček Daniel, to už ale dvojica čelila vážnej kríze a nasledoval zdĺhavý rozvod zavŕšený v roku 2011. Dočekal navyše medzitým utiekol zo Slovenska práve pred bývalým kamarátom Ruskom, s ktorým sa rozhádali pre peniaze.

V tom období bola však už moderátorka až po uši zamilovaná do iného muža a tentoraz to vyzeralo ako láska z románu. S Kanaďanom Markom Sedlmairom (40) sa zoznámila vo výťahu jedného z pražských hotelov. Nasledovala tajná svadba, množstvo slov chvály na svojho druhého vyvoleného a narodenie dvoch synov Gabriela a Nathana. Opäť sa však zopakoval predošlý scenár, Mark čoraz viac cestoval do Kanady, až sa z Anetinho života vytratil nadobro. V roku 2017 sa rozviedli.

Superkrátke materské

Do dejín nášho šoubiznisu ju zapísali aj rekordne rýchle návraty na obrazovky po pôrodoch. Tak napríklad pri prvom synovi Danielovi vydržala v roku 2008 na materskej len 35 dní. A to rodila cisárskym rezom! ,,Cítim sa dobre. Jediné, čo mi lekári zakázali, je zdvíhať ťažké predmety, ale to som nerobila ani pred pôrodom,“ obhajovala sa. Zároveň poprela, že by sa musela vrátiť pracovať pre nedostatok financií.

Situácia s krátkou materskou dovolenkou sa zopakovala aj o tri roky pri druhom synovi Gabrielovi, keď sa vrhla na nakrúcanie zoznamky Farmár hľadá ženu dokonca po 17 dňoch po pôrode a inak to nebolo, ani keď sa narodil jej tretí syn Nathan. Či už ju do práce prinútili nastúpiť financie, alebo potreba realizovať sa, vie najlepšie sama. V každom prípade sa o svoje deti vždy vedela skvelo postarať aj bez toho, aby jej pri tom pomáhali partneri. A ukázala, že vie zvládnuť aj oveľa viac než tri deti, keďže medzičasom si splnila sen a v Bratislave otvorila detské centrum... Nakladať si na chrbát a ustáť to zrejme patrí medzi jej superschopnosti.

Ten pravý

Hoci iné by možno na mužov či inštitúciu manželstva zanevreli, Aneta ani náhodou. Po čase verejnosti predstavila ďalšieho partnera, úspešného IT-čkára Miroslava Polakoviča (48), vo februári 2018 už bol jej snúbencom a vlani sa stal jej manželom číslo 3. Osud sa však aj teraz akoby zopakoval, keďže opäť to bol vzťah na diaľku.

Anetin manžel má totiž pracovnú základňu v Kalifornii a v Amerike žijú aj jeho deti z predchádzajúceho vzťahu. Skrátka, prišla koronakríza, on ostal v zámorí a Aneta ostala na všetko sama. ,,Som zvyknutá, že nie sme spolu niekedy aj mesiac, teraz to však zrejme bude niekoľko mesiacov. Je to hrozná predstava. Zo všetkých síl sa však snažíme myslieť pozitívne a usmievať sa,“ podelila sa o svoje pocity na sociálnej sieti. To však ešte netušila, že to najhoršie len má prísť...

Bála sa trombózy

Začiatkom tohto mesiaca si musela vypočuť zdrvujúcu správu a piateho podvečer šokovala svojich fanúšikov, keď sa s nimi o ňu podelila. „V NOÚ som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou...“ napísala na sociálnej sieti. Moderátorke diagnostikovali zhubné nádorové ochorenie lymfatických uzlín, tzv. Non-Hodgkinov lymfóm, pričom rovnaké ochorenie v roku 2015 lekári potvrdili zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi. „Keď som si volala záchranku, vôbec som netušila, že by mohlo ísť o rakovinu, ja som šla do nemocnice s tým, že mám určite niekde v cieve nejakú zrazeninu a bála som sa nejakej trombózy, nejakej embólie...“ priznala v relácii Topstar.

Robí osvetu

Chvályhodné je, že o ochorení dokáže veľmi otvorene hovoriť, takže môže aj iným pomôcť v jeho včasnom odhalení. Zverejnila dokonca fotku navretej cievy na krku, ktorou sa to všetko začalo. „Táto fotka nie je pekná ani veselá a predsa si ju zrejme zarámujem, lebo mi asi zachránila život. Keď ju v noci zbadal môj otec, zavolal mi z Košíc, aby som si okamžite zavolala záchranku, lebo mi ide o život... Ďakujem ti, ocko. Navretá cieva na krku, niekoľkotýždňové strašné svrbenie celého tela, tlak na hrudi a v hlave, pocit škrtenia a únava. To všetko som pripisovala len extrémnemu stresu, ktorý nám priniesli tieto čudné koronačasy,“ zverila sa Aneta na svojom Instagrame.

Najhoršie bolo, že v tých ťažkých chvíľach sa musela zaobísť bez svojho manžela a potrebovala vyriešiť aj starostlivosť o synov. Medzičasom sa však už manžel vrátil z USA a okamžite ju išiel potešiť aspoň z diaľky, spod okien onkológie, keďže návštevy sú stále prísne zakázané.

Aneta už má za sebou prvé kolo chemoterapie, pustili ju domov a srší odhodlaním. „Ja to jednoducho nevzdám, ja nie som ten typ človeka, ktorý by sa vzdával,“ dušuje sa. Pochybuje niekto o tom, že rakovine sa pozerá do očí ako viac než rovnocenná protivníčka?!