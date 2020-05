Slovenka sa po dvoch mesiacoch tešila na novú manikúru: Des, ako dopadla

Mnohé ženy sa kvôli zatvoreným salónom museli na čas zmieriť s odrastenými gélovými nechtami.

Patrí medzi ne aj táto Slovenka, ktorá sa po dlhých týždňoch tešila na peknú čerstvú manikúru po tom, ako nechtárky znova otvorili svoje štúdiá.

Keďže sa však nemohla dostať ku svojej osvedčenej nechtárke, ktorá pre ňu nemala v máji voľný termín, nevydržala to a cez Facebook si našla novú odborníčku. Nedopadlo to však podľa očakávania a s neželaným výsledkom práce nechtárky sa "pochválila" na facebookovskej stránke Nekŕmte nás odpadom. "Vážené nechtárky, keď neovládate prácu, nerobte nechty! Čistý amaterizmus, hanbite sa! Môžem s nimi skrabať námrazu na okne," napísala k fotografiám neznáma žena.

Ľudia sa, samozrejme, v komentároch neubránili vtipným reakciám. "Pani mala asi rúško na očiach, keď jej to robili," napísala Miška. "Haha, to ste držali poctivo, kým vám tento paškvil robila, aby ste potom mohla vypisovať na FB, aké sú tie nechtarky nešikovné? Jediný, kto sa tu môže hanbiť, ste vy," vrátila jej úder Iveta. "No väčší hnoj som ešte nevidela, ale čo má zaráža ešte viac, je, že prečo si si neotvorila ústa u nej, nech ti to prerobí a, mimochodom, ty si nevidela nechtárkynu prácu pred vstupom?" reagovala zasa Timea. "Máte ich ako zobáčiky mojich húsok," robil si žarty Vlado.