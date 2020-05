Meteorológovia zo SHMÚ o vážnych následkoch sucha: Najväčšie problémy môžu byť na východe, toto nám hrozí!

Prognóza zrážok pre rok 2020 je hrozivá. Na online tlačovej konferencii Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) to uviedla divízna riaditeľka hydrologickej služby SHMÚ Jana Poorová.

Rok 2020 je podľa SHMÚ zatiaľ veľmi suchý. Podpriemerné množstvá zrážok napadli v apríli aj máji, v aktuálnom týždni sa na mnohých miestach Slovenska očakáva zrážkový deficit na úrovni 10 milimetrov zrážok. V nasledujúcom týždni bude sucho pokračovať a hydrometeorológovia očakávajú ďalší deficit zrážok na úrovni 10 až 30 milimetrov. Situácii nepomáha ani rýchle odparovanie vody a veterné počasie, ktoré prispievajú k odvodňovaniu pôdy, vďaka čomu sa nedopĺňajú zásoby podzemnej vody.

Suchým bol aj rok 2019, vlani však celkový stav korigoval daždivý máj. Meteorológovia očakávali, že by sa podobný scenár mohol opakovať aj v aktuálnom roku. Máj však doposiaľ výraznejšie zrážky neprináša. SHMÚ uvádza, že situáciu zhoršujú aj mierne zimy, ktoré neprinášajú dostatok snehu, ktorý by sa na jar topil a zavlažoval tak pôdu. Výrazne sa tak znižuje množstvo vody prenikajúcej do pôdy a dopĺňajúcej zásoby podzemnej vody.

Najviac ohrozeným podľa SHMÚ je východné Slovensko, ktoré nemá k dispozícií také zásoby podzemnej vody, ako napríklad západ územia alebo oblasť Žitného ostrova, čo je spôsobené hydrogeologickými faktormi. Klimatológ SHMÚ Pavol Faško uvádza, že nedostatok zrážok môže viesť na Slovensku k zmenám politiky hospodárenia s vodou. Ak budú aktuálne suchá pokračovať, Slovensko sa podľa neho môže dočkať aj opatrení zo strany štátu, ktorý občanom nariadi šetrnejšie hospodárenie s vodou.

Zmeny klímy sa podľa odborníkov prejavujú aj v oblasti poľnohospodárstva, v ktorom sa začínajú prejavovať problémy s úrodnosťou plodín, ktorým sa na území Slovenska v minulosti prirodzene darilo. „Vidím, že plodiny reagujú úplne inak. Začína byť problém dopestovať niektoré plodiny, ktoré sa u nás v minulosti pestovali úplne bežne a začína sa dariť plodinám, ktoré sa u nás nedali dopestovať vôbec,“ dodala Poorová.

Odborníci zo SHMÚ zatiaľ nedokážu dlhodobo predpovedať, aká bude celková zrážková situácia na Slovensku počas celého roku 2020. Upozorňujú však, že ak bude aktuálna situácia pokračovať, na Slovensku by mohlo dôjsť aj k vysychaniu riek. Mohol by sa tak zopakovať scenár napríklad z roku 2007, kedy na niekoľko kilometrovom úseku vyschla rieka Bodva.