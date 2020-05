Scéna ako z filmu: Manželka zaútočila na neverného hráča NFL zbraňou

Scéna ako z filmu! Hviezdny hráč tímu amerického futbalu v NFL Baltimore Ravens Earl Thomas (31) skončil s pištoľou pri hlave. Tú mu k hlave priložila nahnevaná manželka Nina.

Podľa bulvárneho portálu TMZ sa všetko začalo hádkou kvôli Thomasovmu popíjaniu. Ten následne odišiel z domu, no jeho manželka Nina sa mu nabúrala do mobilu a vďaka aplikácii Snapchat zistila aktuálnu polohu svojho manžela. Vzala so sebou dve priateľky a Thomasovu zbraň. Na mieste kam dorazili, našla svojho manžela s bratom a ďalšími ženami. Nina potom v hneve priložila Thomasovi k hlave pištoľ. Hádka pokračovala aj neskôr v ich byte, keď prišla polícia, Nina naháňala manžela s pištoľou a nožom v ruke.