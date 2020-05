Patricia si adoptovala chlapca: To, čo s ním robila, otrasie aj silnými povahami

Patricia Hyler z americkej Floridy si pred siedmimi rokmi adoptovala dnes už 14-ročného chlapca. Namiesto materinskej lásky ho však čakalo peklo na zemi.

Žena chlapca týrala, vytrhávala mu zuby kliešťami a nútila ho nosiť obojok pre psa. Bila ho a rezala mu do kože kuchynským nožom. Chlapca nútila spať na špinavej podlahe v rohu kuchyne a namiesto bežného umývania sa musel vyzliecť donaha na dvore a ona naňho striekala hadicou. Nedávala mu jedlo a ak mu ostatné deti nejaké prepašovali a našla ho jesť, vybrala mu jedlo z úst a potrestala ho.

Zoznam odporných činov, ktoré Patricia na adoptovanom synovi vykonala, šokovali miestneho šerifa Boba Johnsona. Pre Miami Herald povedal, že tento prípad je najhorší, aký počas svojej 38 rokov trvajúcej kariéry zažil. ,,Ak niekto toto robí inému človeku, je to dostatočne zlé. Ale vy ste to začali robiť dieťaťu, čiže áno, berieme to osobne,“ povedal na tlačovej konferencii s tým, že ho ako otca Patriciine činy obzvlášť rozzúrili. Ako píše portál Metro, žena si adoptovali celkovo 4 deti.

Podľa Johnsona týrala všetky, ale obzvlášť sa zamerala na dnes už 14-ročného chlapca. S ňou a jej manželom žil sedem rokov. ,,Vážne mu ubližovala. Odhlásila ho zo školy s tým, že ho bude učiť doma, lebo vedela, že v škole by si to niekto všimol a nahlásil,“ skonštatoval šerif. Polícia začala Patriciu vyšetrovať, odkedy sa podarilo jednému z detí napísať sms správu o týraní inej osobe a tá kontaktovala úrady. Ženu zadržala polícia 8. mája a je obvinená z obzvlášť závažného týrania detí.