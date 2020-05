Pľúcne ventilátory mali spôsobiť požiare v dvoch nemocniciach: Rusi ich dodali aj do USA

Pľúcne ventilátory dodané z Ruska, ktoré zrejme spôsobili požiare v ruských nemocniciach, v Spojených štátoch zatiaľ nepoužili.

Uviedol to americký Federálny úrad pre mimoriadne situácie (FEMA), z ktorého vyhlásenia v stredu citovala televízia CNN. "V čase, keď sa v štátoch New York a New Jersey predpokladal nedostatok pľúcnych ventilátorov v dôsledku návalu pacientov s ochorením COVID-19, bola zásielka týchto ventilátorov doručená do skladov v oboch amerických štátoch. Vďaka priaznivému vývoju šírenia nákazy však neboli tieto ventilátory potrebné, no boli uskladnené ako rezerva pre prípad, že sa situácia zhorší," uviedla FEMA vo svojom stanovisku.

Oba americké štáty teraz v rámci preventívnych opatrení vracajú tieto zariadenia naspäť do skladov FEMA. Zásielka uvedeného modelu pľúcnych ventilátorov z Ruska prišla do USA začiatkom apríla. FEMA zdôraznila, že žiadne zo zariadení dodaných do Spojených štátov sa nevznietilo ani nespôsobilo požiar.

Závery z vyšetrovania ruských orgánov ohľadom príčiny požiarov v dvoch ruských nemocniciach majú americkému úradu pomôcť rozhodnúť sa o prípadnom ďalšom použití ventilátorov.

Príčinou požiarov, ktoré v dvoch ruských nemocniciach zrejme spôsobili pľúcne ventilátory, bola pravdepodobne zlá elektroinštalácia. Podľa zdroja ruskej agentúry Interfax môže skrat v elektroinštalácii viesť k vznieteniu zmesi kyslíka vo ventilátore, pričom nezáleží na tom, či bol prístroj ruskej alebo zahraničnej výroby.

Pri požiari na jednotke intenzívnej starostlivosti v petrohradskej Mestskej nemocnici sv. Juraja zahynulo v utorok päť pacientov infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. K podobnému nešťastiu došlo v sobotu aj v nemocnici v severnej časti Moskvy, kde boli tiež ošetrovaní pacienti infikovaní novým koronavírusom. Požiar si tam vyžiadal život jedného pacienta.