Nápad za 100 bodov: Súrodencom chýbal kvôli koronavírusu kamarát, ich mamička dokázala nemožné

Trojica kamarátov sa spolu môže opäť hrať. Ich mama totiž dostala geniálny nápad pridať do ich spoločného plota plexisklo, informuje portál Metro.

Súrodencom Arlovi (3) a Arabelle (2) Devonportovcom chýbal ich kamarát Leo (3), ktorý býva vo vedľajšom dome. Odkedy v Británii povolili vychádzanie len vo výnimočných prípadoch, deti sa spolu nemohli hrať. Našťastie však Amy Vickers (27), mame Arla a Arabelly, napadlo, že do plota medzi ich záhradami by mohli nainštalovať okno. Leova mama Becca súhlasila, a tak sa mohli pustiť do práce.

Najskôr odmerali plot a na internete objednali plexisklo. Mamičky potom v plote kotúčovou pílou vyrezali otvor, vyvŕtali diery a pripevnili okno tak, aby bezpečne držalo na mieste. Deti sa teraz môžu spolu hrať a kývať si bez toho, aby sa dostali do blízkeho kontaktu. Na plexisklo si môžu kresliť a hrať piškvorky stierateľnými fixkami.

„Pre Arla a Arabellu bolo ťažké, že počas obmedzenia pohybu nemohli nikoho vidieť. Došlo to až do bodu, keď liezli na zajačiu klietku, ktorú máme pri plote, aby sa mohli pozrieť do susedovej záhrady, čo je zjavne nebezpečné,“ hovorí Amy. Preto sa s partnerom Dannym rozhodli, aby deti nemuseli loziť, urobia im okienko ku susedom a tak mohli vidieť svojho kamaráta. „ Aspoň sa teraz môžu na seba pozerať a rozprávať sa,“ zhodnotila Amy. „Deti sú pri okne stále a každý deň, keď sme doma, takže si myslím, že sa im to páči,“ uzavrela.