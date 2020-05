Weiss ml. po prvom tréningu: Pandémia mi hrala dokonale do karát

Premiérového tréningu v belasých farbách sa dočkala aj čerstvá posila bratislavského klubu Vladimír Weiss ml. Tomu pandémia nahrávala do karát, keďže mal viac času na zregenerovanie po operácii pruhu.

- Dlho som na to čakal. Som rád, že sme začali trénovať všetci spolu. Cítim sa dobre a som pripravený.

Pandémia vám tak trochu nahrávala do karát. Po operácii ste mali viac času na regeneráciu...

- Nebolo to pre nikoho príjemné. Ale áno, mohol som toto obdobie využiť vo svoj prospech. Príprava na to, aby som bol fit, sa predĺžila. Začiatkom júna by som už mal byť pripravený na to, aby som odohral aspoň nejakú časť zápasu.

Myslíte si teda, že sa dočkáme reštartu ligy v júni?

- Pevne verím, že áno. Na Slovensku možno nebola až taká zlá situácia ako inde. Top ligy sa pomaly začínajú. Nevidím dôvod, prečo by sa ne-

mohla začať aj tá naša. Dúfam, že už čoskoro bude zná-

my pevný dátum, kedy sa tak stane.

Zdravotne sa teda cítite v poriadku?

- Nie je to dokonalé, hlavne po tej kondičnej stránke, ale

poctivo pracujem. Najťažšiu časť som už prekonal. Dnes trénujem s mužstvom a teším sa, čo prinesie budúcnosť.