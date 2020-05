V USA zomrelo na koronavírus oficiálne 80-tisíc ľudí: Uznávaný odborník vyslovil hrozivé slová

Skutočný počet obetí ochorenia COVID-19 v Spojených štátoch je pravdepodobne vyšší, než uvádzajú oficiálne štatistiky.

Uviedol to americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci, ktorý v utorok vypovedal pred Senátom o otváraní ekonomiky v krajine. Informovali o tom agentúry AP a DPA. Počet obetí nákazy COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom presiahol v Spojených štátoch 80.000, čo je najviac na svete.

Tieto údaje sú však podľa Fauciho podhodnotené. Expert sa obáva, že skutočný počet obetí by mohol byť až o 50 percent vyšší. Podľa Fauciho veľa ľudí, najmä v najviac postihnutom New Yorku, zomrelo doma skôr, než boli prijatí do nemocnice. Čo sa týka vývoja vakcíny proti koronavírusu, Fauci vyjadril "opatrný optimizmus". Uviedol, že vláda pracuje na niekoľkých potenciálnych vakcínach. "Máme veľa kandidátov a veríme, že budeme mať veľa víťazov," povedal pred Senátom.

Zároveň Kongres varoval, že urýchlené otváranie ekonomiky môže zrýchliť šírenie koronavírusu, píše agentúra Reuters. Jednotlivé štáty by sa podľa neho pri uvoľňovaní opatrení mali držať pokynov odborníkov, ktorí odporúčajú počkať si na isté známky zlepšenia vrátane klesajúceho počtu infikovaných. Viaceré štáty, ktoré čiastočne otvárajú svoju ekonomiku, niektoré pokyny Washingtonu ignorovali, najmä podmienku klesajúcej miery infekcie.

Fauci (79), ktorý je považovaný za jedného z najuznávanejších expertov amerického verejného zdravotníctva, bol jedným zo štyroch odborníkov, ktorý na diaľku prostredníctvom videohovoru vypovedal pred Senátom. Fauci v súčasnosti podstupuje dobrovoľnú izoláciu po tom, ako sa potenciálne vystavil nákaze koronavírusom. V piatok sa objavili správy, že pozitívne testovaná bola hovorkyňa amerického viceprezidenta Mikea Pencea, čo vyvolalo obavy zo šírenia vírusu medzi vysokopostavenými členmi administratívy v Bielom dome.