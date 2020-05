Zarážajúce video Krajčího o očistení „brata“: Čo bude znamenať zarytý kresťan na čele zdravotníctva

Bude pre Slovensko prínosom alebo ho posunie o pár rokov dozadu? Túto otázku si kladie množstvo ľudí po tom, čo sa objavilo video čerstvého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46).

Opisuje v ňom, ako sa stretol s Duchom Svätým a pomáhal pri očistení svojho „brata“, ktorý cvičil jogu, od okultizmu. Minister sa nikdy netajil, že je praktizujúcim kresťanom a hovorí, že sa bude vždy riadiť platnou legislatívou. Krajčí sa v cirkevných kruhoch pohybuje už od malička.

Už ako malý chlapec sa učil naspamäť verše z Biblie a navštevoval nedeľnú školu. „Duch Svätý na mňa zostúpil, keď som sa zabával s kamarátmi na galérii kostola. Zrazu som začal plakať a vedel som, že musím na výzvu reagovať,“ opísal svoj zážitok z obdobia, keď mal len desať rokov pre hnutie Slovo života.

O vstupe do politiky vraj nikdy neuvažoval a presvedčil ho zážitok s proroctvom austrálskeho pastora. „Keby som nepočul to proroctvo, asi by som túto tému ani vôbec ďalej nerozoberal. Takto som ju musel predložiť pred Pána,“ objasnil Krajčí. Na internete sa teraz objavilo nové video, v ktorom Krajčí vo svojich vyhláseniach ešte pritvrdzuje.

„Modlili sme sa za jedného konkrétneho brata, ktorý tam bol, a zistili sme, že mal dočinenia niečo s okultizmom s jogou. Cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za naplnenie Duchom Svätým, tak my sme sa začali modliť za neho,“ hovorí minister. „Keď sa to stalo, tak tam prišiel Duch Svätý, ale to bolo naozaj ako vánok a on normálne previal tým humnom. Pocítil som to fyzicky ako vytrženie, presne ako sa píše, ale išlo to dole od nôh, hore, hore ako bublotajúca voda. Prišlo mi to hore a otvoril som ústa a rieka sa začala valiť ústami, bol som vo vytržení, ale vedel som, že chválim Boha. Z mojich úst sa liali nejaké zvláštne jazyky, nevedel som to ovládať, ale vedel som, že som chválil Boha,“ hovorí Krajčí.

Krajčí teraz vysvetľuje, že je nerád, ak niekto nepochopil jeho vyjadrenia. „Minister zdravotníctva je veriaci človek a v pozícii ministra bude robiť maximum pre zlepšenie slovenského zdravotníctva. Zosmiešňovanie jeho viery a podsúvanie verejnosti názor, že veriaci ľudia sú spiatočníci, považuje sčasti aj za snahu o diskreditáciu jeho osoby,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Tvrdí, že viera v Boha a kresťanstvo by v dnešnej spoločnosti nemalo, byť faktom, ktorý by mal človek zamlčiavať alebo sa zaň hanbiť. „Naopak, Božia láska zmenila životy mnohých a je pre nich motiváciou pre nezištnú službu druhým. Pri rozhodovaní v pozícii šéfa rezortu zdravotníctva sa Marek Krajčí bude vždy rozhodovať v zmysle platnej ústavy a legislatívy,“ uzavreli z rezortu zdravotníctva.



Kde môže nastať spor

Interrupcie

- Na umelé prerušenie tehotenstva majú ženy v súčasnosti zákonné právo. Krajčí však už počas prvých týždňov úradovania ukázal, že to nepovažuje za nevyhnutný zákrok a počas epidémie ho jeho ministerstvo neodporúčalo absolvovať. Zasiahnuť musela ombudsmanka Mária Patakyová, ktorá ministra vyzvala, aby takéto konanie netoleroval a zabezpečil ženám prístup k interrupcii.

Umelé oplodnenie

- Katolícka cirkev ho už odnepamäti kritizuje. Je podľa nej neprípustné, keďže dieťa bolo vraj počaté nedôstojne v skúmavke a nie v láske muža a ženy. Biskupi preto zvyknú vyzývať veriacich, aby si dieťa radšej adoptovali. Aj táto téma by mohla byť pre ministra pálčivá.

Antikoncepcia

- Je súčasťou modernej spoločnosti, v ktorej je často považovaná za znak zodpovednosti. Cirkev ju však neschvaľuje a viacerí nábožensky založení lekári ju odmietajú predpisovať a uplatňujú si tzv. výhradu vo svedomí.

Eutanázia

- Všeobecne ide o tému, ktorá je veľmi kontroverzná a polarizuje spoločnosť na dva tábory. Cirkev patrí do skupiny, ktorá dobrovoľné ukončenie života absolútne odmieta a vníma to ako morálne neprijateľnú možnosť. Na Slovensku nie je povolená, no v niektorých európskych krajinách ako Holandsko či Belgicko áno. Vláda zmenu v tejto oblasti nechce.