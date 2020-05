Veľký prehľad okresných miest: Kde najviac rástli poplatky za komunálny odpad?

Separovanie odpadu patrí k dôležitým a funkčným spôsobom ochrany životného prostredia. Tom, že sa oplatí aj z ekonomického hľadiska, už Nový Čas informoval koncom roka 2019.

Práve vtedy aj jednotlivé mestá rozhodovali o sadzbách za komunálny odpad na rok 2020. Ako to dopadlo? Kde stúpli poplatky najviac? Na výšku poplatkov majú vplyv vyššie náklady na spracovanie čoraz väčšieho množstva odpadu, počet obyvateľov obce a najmä spôsob nakladania s odpadom. Podľa analytičky Evy Sadovskej existujú v Bratislave a v Košiciach zariadenia pre energetické využitie odpadu (ZEVO), vďaka ktorým sa odpad mení na elektrinu a teplo.

„V ostatných krajských či okresných mestách sa vo veľkom skládkuje,“ konštatuje analytička. Mnohé mestá zvýšili poplatky veľmi výrazne, avšak nemajú veľmi na výber. Až 80 % z nich komunálny odpad skládkuje, pričom práve poplatky za túto formu zneškodňovania odpadu v posledných rokoch rastú. V rokoch 2019 a 2020 to tak bolo hlavne z dôvodu vyšších poplatkov pre Envirofond a to v závislosti od miery triedenia v meste.

V mestách, kde nevytriedený odpad končí výlučne na skládkach, sa ročné sadzby za odpad pohybujú v pomerne širokom rozpätí 13 – 36 eur na osobu. „Odhadujeme, že už v najbližších rokoch bude cena za skládkovanie jednej tony komunálneho odpadu vyššia ako cena za jej energetické zhodnotenie v ZEVO,“ myslí si Sadovská. Dôvodom sú zmeny v legislatíve týkajúce sa práve ukladania odpadu na skládky.

Poplatok pre Envirofond (za tonu)

2018 – 5 eur

2019 – 7 až 17 eur

2020 – 8 až 26 eur

2021 – 11 až 33 eur

Budúcnosť je eko

Doteraz bolo skládkovanie na Slovensku dlhodobo najlacnejšou možnosťou nakladania s odpadom. V najbližších dvoch rokoch to už tak nebude. „KTO VIAC TRIEDI – MENEJ PLATÍ“

Súkromné smetisko je ďaleko

Jozef Božik, primátor Partizánskeho

- Dva dôvody sú dôležité. Po prvé, zvýšenie poplatkov za odvoz odpadu zo strany štátu, ktorý sa musí premietnuť do poplatku pre občana. Ďalej je to skutočnosť, že mesto Partizánske uzatvára v tomto roku mestskú skládku, pretože občania vedľajšej obce Brodzany odmietli dať mestu Partizánske súhlas na vybudovanie ďalšej mestskej skládky, takže museli sme súťažiť a máme už inú spoločnosť, kde musíme voziť odpad, ktorá vyšla v transparentnej súťaži. Náklady na odvoz odpadu na súkromné smetisko sú vyššie, ako by to bolo v prípade, ak by sme mali vlastné mestské smetisko, ktoré by bolo bližšie. Celkovo sa poplatok zvýšil o 12 eur.

Triedime veľmi málo

Zdenka Svrčková, hovorkyňa Bytče- Mesto Bytča pristúpilo k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad z titulu zvýšenia poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládku v zmysle príslušného zákona o odpadoch, kde stanovili položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Tried je sedem a každá má svoju sadzbu. Mesto Bytča je v šiestej triede. Vzhľadom na to, že každý občan je sám sebe tvorcom komunálneho odpadu, je povinný výšku tohto poplatku uhradiť bez možnosti dotácie mesta.

Prieskum ukázal, že energetické využitie odpadu má veľa zástancov

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky na vzorke 600 respondentov uskutočnila od 5. do 15. apríla agentúra AKO na objednávku spoločnosti ewia. Obyvateľov sa agentúra pýtala na možnosť spracovania odpadu prostredníctvom zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) a otázka znela, ako by obyvatelia reagovali na výstavbu takéhoto zariadenia vo svojom okolí.

V prípade okresu Trnava sa k tejto otázke pozitívne postavilo viac ako 86,3 % respondentov, v okrese Šaľa viac ako 82,9 % respondentov. Z výsledkov tiež vyplynulo, že v okrese Trnava si 57,7 % jeho obyvateľov myslí, že skládky odpadu majú negatívny vplyv na životné prostredie a 47,2 %, že skládky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí. V okrese Šaľa je to 56,3 % a 52,9 %.

