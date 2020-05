Tréner Hapal po dvoch mesiacoch na Slovensku: Schudol som desať kíl!

Aj keď nie je pendler a hranice sú stále zatvorené, prekročil ich. Legálne. Český tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (50) sa po prvý raz po dvoch mesiacoch ocitol na Slovensku.

Dlho sa na svojom pracovisku ohriať nemohol a už dnes by mal byť naspäť doma pri rodine.

Pandémia koronavírusu odrezala aj jeho od štandardného plnenia si pracovných povinností. „Doteraz som nemohol pricestovať na Slovensko. Teraz sa mi to podarilo na základe povolenia, ktoré platí 72 hodín bez toho, aby som musel ísť do domácej karantény. V sobotu som absolvoval test s negatívnym výsledkom,“ vysvetlil pozadie príchodu.

Futbal mu chýba. S reprezentantmi pravidelne hovorí. Všetci sú zdravotne v poriadku a už sa nevedia dočkať reštartu. Hapal nepatrí ku kutilom, ale za dva mesiace vraj stihol dosť. „Asi šesťkrát som upratal garáž. Chodil som často behať. Z pivnice sme urobili malú posilňovňu, v ktorej som strávil veľa času. A ak ste si nevšimli, zhodil som desať kíl. Teraz mám 75,“ pochválil sa.

Hapal sa už teší na pokračovanie ligových súťaží. Podľa neho by sa mali dohrať. „Mala by sa začať nemecká a po nej poľská liga. Verím, že to čoskoro príde aj do Česka a na Slovensko. Dá sa to stihnúť, hoci termíny budú nahustené. Hráči tvrdia, že radšej hrajú, ako trénujú.“

Práve včera začal so Slovanom Bratislava trénovať aj člen širšieho kádra reprezentácie Vladimír Weiss. Hapal to zaregistroval. „O jeho príchode do Slovana sme sa telefonicky bavili. Je späť, trénuje a nemá zdravotné problémy. Bude záležať na ňom, ako sa v klube presadí.“ Weiss sa pred časom vzdal reprezentácie práve pod Hapalovým vedením. „Tento problém je už uzavretý. Veci z minulosti sme si vyjasnili. Ak bude zdravý a stopercentne pripravený, nie je bez šancí vrátiť sa do reprezentácie,“ dodal Hapal.

Vďaka čomu zhodil?

- dva mesiace intenzívne cvičí v pivnici, ktorú prerobil na posilňovňu

- pravidelne a často chodieva behať

- šesťkrát vyupratoval manželke garáž

November 2019 - 85kg

Máj 2020 - 75 kg