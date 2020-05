Skejtbordista Gui Khury sa rozhodne nenudí: Otočka o 1080 stupňov!

Taký talent sa len tak ľahko nenájde. Jedenásťročný brazílsky skejtbordista Gui Khury sa počas pandémie nového typu koronavírusu rozhodne nenudil.

V záhrade svojej babičky si postavil vertikálnu rampu a trénoval na nej od rána do večera. A vstúpil do dejín tohto športu. Výsledok jeho snaženia sa, samozrejme, dostavil - Gui ako prvý na svete skočil na skejtborde otočku o 1 080 stupňov! Khury patrí medzi najtalentovanejších skejtbordistov na svete. Ako osemročný skočil otočku o 900 stupňov, ku ktorej teraz pridal ďalšiu polotočku.

„Mal som strašnú radosť. Bože môj, čo som to urobil? Je to šialené. Je to ten najkrajší pocit v živote,“ povedal na sociálnych sieťach Khury, ktorý sa stal športovou celebritkou jeho rodného mestečka Curitiba.