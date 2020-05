Oľgu a jej 4 deti pripravil požiar o viac ako len strechu nad hlavou: Zhorelo nám všetko, aj milované psíky!

Nevedia, čo si počnú. Čisté zúfalstvo prežíva Oľga (55) zo Sklabinej (okr. Veľký Krtíš) spolu so 4 deťmi, ktorým v piatok večer zhorel dvojizbový byt. Prišli takmer o všetko, dokonca aj o milovaného psíka a šteniatka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bežný piatkový deň sa zmenil na nočnú moru. Oľga bola na návšteve kmotry, syn Miško (12) a dvojičky Julko a Damián (14) sa hrali na dvore. Najstarší Števko (15) doma oddychoval. Zrazu si deti pri futbale všimli, že z ich bytu sa valí dym. To už bol v plameňoch. „Zhorelo nám všetko, oblečenie, chlapcom aj školské pomôcky.

Som rada, že synovi sa nič nestalo,“ hovorí nešťastná žena s tým, že psíka so šteniatkami už nestihli zachrániť. Katarína Križanová z Prezídia HaZZ uviedla, že požiar vznikol po skrate zásuvky, v ktorej bola zapojená lampa. „Požiar poškodil aj strechu. Neviem, či sa tam budeme môcť ešte vrátiť,“ povie smutne Oľga. Rodine pomohla starostka, ktorá im poskytla izbu v ubytovni, no ostať tam môžu len dva týždne. Zúfalá matka netuší sa bojí, že so štyrmi synmi skončí na ulici.