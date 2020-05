Chvíle plné hrôzy! Srnec na východe napadol dievčatá aj dôchodkyňu: Šéf lesného odboru hovorí o vážnej hrozbe

Namiesto pokojnej prechádzky zápas o život. Kristína (20) a Alexandra (18) z obce Karná (okr. Humenné) sa stali terčom útoku mladého srnca, ktorý ich 10-15 centimetrovým parožím dobodal do oblasti nôh.

To isté zviera pred pár dňami napadlo aj miestnu 70-ročnú dôchodkyňu. Šéf humenského lesného odboru hovorí o vážnej hrozbe, poľovníci ešte zvažujú, čo so zvieraťom urobia.

Kristína (20) sa s Alexandrou (18) vydala v piatok podvečer vyvetrať si hlavu. Na miestnej poľnej ceste, neďaleko domu Kristíny, k nim z lúky pribehol srnec. Spočiatku sa zdal byť neškodný, no keď začal pred dievčatami hrabať kopýtkom, vedeli, že je zle. Staršia sa snažila volať o pomoc otcovi.

„S kamoškou sme sa celý čas držali za ruky. Keď sme chceli utiecť, srnec zaútočil a Alexandra dostala ranu priamo do slabín. Na zemi schúlená doňho kopala, lebo stále útočil. Chcela som jej pomôcť, no začal útočiť aj na mňa a tiež som spadla na zem,“ spomína Kristína. Krik dievčat priviedol na miesto jej otca, ktorý sa snažil zviera odohnať kameňmi, čo sa nakoniec podarilo. Obe skončili v nemocnici a rany im museli zašívať. Kristína ho pritom videla prvýkrát pri miestnych sadoch ešte v apríli.

Rozhodnú poľovníci

Ján Obšitník, vedúci pozemkového a lesného odboru Okresného odboru Humenné, uviedol, že ak poľovníci z rôznych dôvodov potrebujú zver odstreliť, musia podať žiadosť podľa zákona o poľovníctve. „Doteraz nebolo nič také učinené. Pri takejto situácii však už malo dôjsť k odstreleniu srnca bez okolkov. Môže to urobiť orgán polície aj poľovnícky funkcionár,“ zhodnotil. Jozef Šimurda z Poľovníckeho združenia Javor - Slovenská Volová informoval, že o incidentoch vedia.

„Monitorujeme časť revíru, kde došlo k nehode, a robíme opatrenia, aby sme predišli ďalšiemu ohrozeniu na ľudských životoch,“ uviedol s tým, že odstrel srnca je povolený od 16. mája. Podľa Šimurdu je srnec mladý a stratil plachosť, pretože bol v styku s ľuďmi. Napriek tomu, že srnec už ohrozil život troch obyvateľov obce, sa nevedel s určitosťou vyjadriť, aký bude osud zvieraťa. „Musíme najprv srnca nájsť a vyšpecifikovať, aby sme vedeli preukázateľne, že je to práve ten srnec a podľa toho budeme postupovať a rozhodovať, či sa vôbec odstrelí alebo neodstrelí. Poľovníci by mohli byť sankcionovaní, ak by strelili chovného srnca,“ zakončil.

Útoky srnca

Utorok 5. 5. - 70-ročná dôchodkyňa z obce Karná

Piatok 8. 5. - Kristína (20) a Alexandra (18) z obce Karná