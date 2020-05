Thajský zápasník Dracula Moravčík: Zverenca chystá na hybridný súboj

Naplno sa venuje svojim zverencom. Najúspešnejší slovenský thajský zápasník Vladimír Moravčík (38) z Banskej Bystrice založil pred zhruba troma rokmi Dracula Gym.

Za toto krátke obdobie v klube vychovali už viacerých majstrov Slovenska v thajskom boxe.

V súčasnosti sa však intenzívnejšie venuje Nikolasovi Krivákovi (20), ktorého vybrali do 16-člennej pyramídy nového projektu organizácie Oktagon pod názvom Underground. V pyramíde do 70 kg sa postupne vyraďovacím systémom stretne 8 slovenských a 8 českých bojovníkov.

„Tento projekt sa teší veľkému záujmu fanúšikov aj médií. Nikolas bol vybraný spomedzi veľa uchádzačov zo Slovenska, čo nám dáva znova za úlohu dôkladne sa pripraviť. Pravidlá budú zmiešané aj z MMA aj z thajského boxu. Tešíme sa na novú výzvu. Avšak pre nás je stále prioritou thajský box,“ vysvetlil Dracula Moravčík s tým, že aj jeho fanúšikovia ešte v ringu uvidia, či už v thajskom boxe, alebo MMA.

Jeho zverenec, ktorý pod ním trénuje už niekoľko mesiacov, priznal, že práve Vlado bol jeho veľkým vzorom, keď začínal a sledoval jeho zápasy. Preto bolo jeho snom dostať sa do Dracula Gymu.

„Príprava na Oktagon je špecifická. Robíme veci, ako keď sme sa pripravovali na thajské zápasy, akurát pridávame prvky z pravidiel, ktoré tam budú. Bude to akýsi hybrid a sú to pre mňa nové veci,“ hovorí Nikolas, ktorý začal s thajským boxom vo svojich 12 rokoch. Pravidlá sa podľa neho dajú opísať ako thajský box v MMA rukaviciach v klietke - oktagon s možnosťou takedownu a s následnou maximálnou 3-sekundovou kontrolou na zemi potrebnou na to, aby bol uznaný za úspešný.

Infoblok

Autor: kil I Foto: Dracula Gym

Nikolas (vpravo)

v týchto dňoch

už trénuje

so svojím trénerom

Vladimírom Draculom

Moravčíkom.