Koronakríza mení aj štatistiky miezd a zamestnanosti: Komu zvyšujú plat

Chcete zarábať viac? Kto by nechcel, no teraz asi nie je vhodný čas na to, aby ste nadriadených požiadali o zvýšenie platu.

V marci sa v slovenskej ekonomike prejavili prvé dôsledky koronakrízy. Priemerná mzda medziročne klesla vo viacerých odvetviach a zamestnanosť dokonca vo väčšine odvetví. Ako sa vyvíjajú platy? A čo môžeme očakávať? Koronakríza sa už premietla aj do štatistiky priemernej mzdy. Odvetví, v ktorých platy medziročne klesli, je oveľa viac ako v minulosti. Vyplýva to z údajov za marec, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Najviac sa priemerná mzda znížila v ubytovaní, a to o takmer 7 %. Odvetvie po vyhlásení mimoriadnej situácie v podstate prestalo existovať. Tržby ubytovacích zariadení sa oproti marcu 2019 prepadli o 51 percent! „Na mzdy má vplyv aj koronakríza, ale vzhľadom na zavedené opatrenia v polovici marca očakávame skôr ráznejší dopad neskôr. Prepad tržieb v sektore ubytovania bol veľmi razantný, čo sa odrazilo aj na mzdovom vývoji," tvrdí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Platy klesli aj v odvetviach predaj a oprava motorových vozidiel, stavebníctvo, vybrané trhové služby a doprava a skladovanie. Prekvapením môže byť medziročný rast priemernej mzdy v reštauráciách a pohostinstvách (7,5 %). Aj toto odvetvie koronakríza postihla, no mnohé reštaurácie varili aj v marci. Aj zamestnanosť klesá Zamestnanosť medziročne vzrástla len v dvoch odvetviach - informácie a komunikácia (4,6 %) a doprava (1,1 %). Najviac pracovných miest ubudlo v ťažbe a dobývaní (-7 %), nasledujú priemyselná výroba, maloobchod, reštaurácie a pohostinstvá a ubytovanie. „Všetko sú to sektory, ktoré boli tvrdo zasiahnuté vypuknutou pandémiou. Pre prepad nášho HDP očakávame, že bude dochádzať aj k poklesu zamestnanosti, a to v priemysle aj v sektore služieb," dodáva analytička Poštovej banky Jana Glasová. Priemysel sa prepadá čoraz hlbšie Priemyselná produkcia v marci medziročne klesla o 19,6 % a dosiahla najnižšiu úroveň od mája 2009. Len v porovnaní s februárom bola nižšia o 20,2 %. Najviac k poklesu prispela výroba automobilov, medziročne sa prepadla o 38,3 %. „Na druhej strane, prepad celkovej priemyselnej produkcie tlmila výroba elektrických zariadení, ťažba a dobývanie, ako aj výroba potravín a nápojov," dodáva analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Odvody za apríl vám môžu odpustiť Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu požiadať o odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl. Stačí, že aspoň 15 dní v apríli mali zatvorenú prevádzku. Že žiadateľ túto podmienku spĺňa, preukáže čestným vyhlásením. „Možnosť odpustenia odvodov sa netýka poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov," dodáva Sociálna poisťovňa. Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke poisťovne zaslať najneskôr do 18. mája 2020. Pracovných miest ešte ubudne Jana Glasová, analytička Poštovej banky - V priemysle zamestnanosť klesla o 3,6 %, ale k podobnému poklesu došlo aj v maloobchode, v reštauráciách a taktiež v oblasti ubytovania. Všetko sú to sektory, ktoré boli tvrdo zasiahnuté vypuknutou pandémiou. Naša ekonomika si zrejme v tomto roku prejde najväčšou recesiou vo svojej novodobej histórii. Vplyvom prepadu nášho HDP očakávame, že bude dochádzať aj k poklesu zamestnanosti, a to v priemysle aj v sektore služieb. Znižovanie dopytu, produkcie, a v najhoršom scenári aj zatvorenie niektorých menších podnikov, bude počas tohto roka jednoznačne viesť aj k nárastu nezamestnanosti. Otázkou zostáva len to, aký hlboký ten nárast nezamestnanosti bude. A to bude závisieť od toho, kedy sa pandémiu podarí dostať pod kontrolu a náš život sa vráti do normálu. Očr-ky to ťahajú nadol Eva Sadovská, analytička WOOD & Company - Marec bol mesiacom, keď sa na Slovensku objavil prvý prípad COVID-19 a v krajine sa začali zavádzať opatrenia a obmedzenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy. Kým niektoré oblasti sa stali kľúčovými, iné museli svoje prevádzky obmedziť alebo úplne zatvoriť. Niektorí zamestnanci vymenili kancelárie za home office, mnohí zase zostali na OČR s deťmi. Toto všetko má, samozrejme, vplyv aj na vývoj príjmov jednotlivcov, teda aj slovenských domácností.