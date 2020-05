Už je z nej poslankyňa: Líderka OĽaNO Mária Šofranko zložila sľub

V úvode siedmej schôdze Národnej rady (NR) SR zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa mandátu volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko.

Mandát si dosiaľ neprevzala pre dlhodobú práceneschopnosť. Po jej nástupe do funkcie má zákonodarný zbor plný počet poslancov, teda 150.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.

Šofranko pre TASR uviedla, že by chcela pôsobiť v parlamentnom školskom výbore. Podľa svojich slov by sa chcela zapojiť do diskusie o postupnom otváraní školských a predškolských zariadení.