Záchrana pre žilinský hokej: Mesto predalo klub, nový majiteľ chce extraligu

Prvoligový hokejový klub zo Žiliny má nového majiteľa, od mesta ho za 31 925 eur kúpila spoločnosť Lupiza.

Tá sa ako jediná uchádzala o odkúpenie klubu, ktorý v minulosti pôsobil v Tipsport lige. Mesto 100 percent akcií vyčíslilo na hodnotu 25-tisíc eur. Informácie priniesol regionálny web zilinak.sk.

Mestskí poslanci v pondelok okrem predaja klubu schválili aj poskytovanie priamej finančnej dotácie vo výške 75-tisíc eur ročne, na základe predĺženia zmluvy do roku 2023 tiež poskytne klubu aj možnosť využívať ľadové plochy s príslušenstvom na tréningový proces či športové akcie. Nový akcionár by mal podľa dohody udržať príjmovú časť rozpočtu na úrovni 150-tisíc eur v prípade účasti v prvej lige. Deklarovaný cieľ nového vlastníka je návrat do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. V tom prípade bude musieť nastaviť rozpočet na príjem najmenej 450-tisíc eur. Klub by mal vystupovať pod názvom HK Vlci Žilina.

V prípade snahy o odpredaj klubu musí byť najskôr oslovené mesto. "Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky akcie spoločnosti sa zriaďuje predkupné právo v prospech predávajúceho, a to tak, že v prípade následného zámeru či úmyslu kupujúceho previesť akcie spoločnosti na inú osobu ako je osoba predávajúceho, je tento povinný najprv ponúknuť akcie (príp. iné akcie spoločnosti) za rovnakých podmienok, za akých by ich ponúkal tretej osobe, na odkúpenie predávajúcemu, a to na základe písomnej výzvy na uplatnenie predkupného práva zaslanej predávajúcemu,“ uvádza sa v dohode.

Noví majitelia však deklarujú, že ich vstup do žilinského hokeja je dlhodobý projekt. "Máme dobrú spätnú väzbu od odbornej verejnosti aj fanúšikov k tomu, ako chceme klub viesť. Snažíme sa priniesť moderné princípy do vedenia klubu. Očakávame úzku spoluprácu s inovatívnymi firmami. Dúfam, že naše vedenie bude prinášať do hokeja nové pohľady a zábavu pre ľudí, ktoré v žilinskom hokeji potrebujú,“ uviedli zástupcovia nového majiteľa klubu na pondelkovom zastupiteľstve mesta Žilina. Podľa nich žilinský hokej patrí do extraligy, čo je zároveň ich primárnym záujmom. Za návrh hlasovalo 25 poslancov, dvaja nehlasovali a traja sa zdržali. Mestu sa klub podarilo predať po rokoch snahy.

Uvedená spoločnosť vznikla za účelom kúpy hokejového klubu a podľa webu zilinak.sk sú jej partnermi právnická spoločnosť Jakubek & Partners aj firma Lomtec.com pôsobiaca v oblasti informačných technológií.