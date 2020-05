Kritika Transparency International na adresu ministerstva vnútra: Volebné výdavky strán prešli bez kontroly

Ministerstvo vnútra volebné výdavky reálne nekontroluje.

Tvrdí to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na svojom profile na sociálnej sieti. Odvoláva sa pritom na závery kontroly výdavkov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) vo februárových voľbách, ktorú ministerstvo vykonalo na základe podnetu mimovládky. TIS pri kontrole volebného transparentného účtu strany prišla na to, že platby presahujú výdavky deklarované v záverečnej správe Smeru-SD aj samotný volebný limit o 100-tisíc eur. Ministerstvo vnútra sa s týmto záverom nestotožnilo.

„Strana Smer-SD vraj neprekročila zákonný limit tri milióny eur pre volebnú kampaň k parlamentným voľbám. Oznámilo nám to listom ministerstvo vnútra minulý týždeň,” informuje TIS. Predseda strany Robert Fico v liste, ktorého kópiu poskytlo mimovládke ministerstvo, vysvetlil problém jednoducho. „Jeho strana v kampani platila zálohy, pričom časť peňazí vraj neminula. Vratku od dodávateľa kampane - firmy svojho hovorcu J. Mažgúta - vraj už dostala, akurát nie na transparentný volebný, ale priamo na osobitný stranícky účet. Preto je vraj volebný účet zdanlivo nafúknutý,” uvádza Transparency.

Zároveň dodáva, že teoreticky by to tak mohlo byť. Problém vidí v tom, že ministerstvo so stanoviskom predsedu Fica súhlasilo bez toho, aby reálne dostalo od Smeru-SD kópiu bankovej transakcie či faktúry a objednávky celej kampane. Bez nich je nemožné reálne zistiť, koľko strana v kampani skutočne minula. Strana faktúry neposkytla ani TIS. „U tejto strany je to obzvlášť potrebné, veď ide zo všetkých strán o úplne najdrahšiu volebnú kampaň. Navyše z vykázaných troch miliónov na kampaň Smer podľa svojej oficiálnej záverečnej správy ukryl viac ako jednu tretinu (1,2 mil.) do položky ‚ostatné',“ dodáva organizácia.

TIS sa v závere pýta, načo vlastne je v zákone limit na výdavky, keď ho štát reálne ani nekontroluje. Či už vlastným monitoringom v teréne, alebo následnou kontrolou faktúr. Tak volebný zákon, ako aj funkčnosť kontroly by mala vládna koalícia prehodnotiť. Možnosti sú podľa mimovládky dve - limity úplne zrušiť, alebo investovať do skutočnej kontroly.