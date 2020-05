Otvorenie škôl a škôlok v Nórsku je úspech: Nemalo za následok zosilnenie epidémie koronavírusu

Aprílové znovuotvorenie jaslí, škôlok a prvého stupňa základných škôl v Nórsku nemalo za následok opätovné zosilnenie koronavírusovej epidémie.

Skonštatovali to dnes podľa agentúry AFP zdravotnícke úrady škandinávskej krajiny, v ktorej tento týždeň otvárajú aj ďalší stupeň základnych škôl a stredné školy.

Nórsko patrilo medzi prvé európske krajiny, ktoré pristúpili k otváraniu škôlok a materských škôl, v Nórsku nazývaných "barnehager". Otvorilo ich už 20. apríla. O týždeň neskôr nasledoval prvý stupeň základných škôl.

Znovuotvorenie týchto zariadení, ktoré boli mimo prevádzky od 12. marca, vyvolalo znepokojenie najmä medzi rodičmi. Na facebooku dokonca vytvorili skupinu s názvom "Moje dieťa nesmie byť pokusným králikom na Covid-19", ku ktorej sa pripojilo na 27.000 členov.

"Do tejto chvíle sme nezaznamenali, že by otvorenie škôl a barnehager-ov malo negatívny dopad na epidemiologickú situáciu," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii zástupca nórskeho Inštitútu verejného zdravia Frode Forland.

"Ak by uvoľnenie opatrenie malo taký dôsledok, dnes už by sme to museli pomaly vidieť na náraste počtov infikovaných," poznamenal Forland. Toto zistenie sa podľa neho vťahuje tiež na opätovné otvorenie kaderníctiev či fyzioterapeutických služieb z 27. apríla. Forland však pripustil, že v tomto prípade je možno ešte "trochu skoro" na to, aby sa uvoľnenie prejavilo na počte hospitalizovaných. Úrady však podľa neho situáciu pozorne sledujú.

V jasliach, škôlkach a školách platia prísne hygienické opatrenia. Deti sú v malých skupinách, obmedzené sú kontakty medzi nimi a vyučovanie sa odohráva pokiaľ možno vonku.

V Nórsku, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov, bolo doteraz evidovaných vyše 8100 prípadov koronavirovusovej nákazy, ktorá si vyžiadala 224 obetí. Za posledný deň pribudlo 17 nakazených a päť mŕtvych.