WHO vyzýva krajiny na "extrémnu opatrnosť" pri ukončovaní obmedzení: Hrozia nové vlny nákazy

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ocenila v pondelok znižujúce sa počty prípadov ochorenia COVID-19 a úmrtia v niektorých krajinách, ale vyzvala štáty na "extrémnu opatrnosť", keďže začínajú uvoľňovať svoje obmedzenia proti šíreniu pandémie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Celé pásma Európy začali v pondelok dlhý proces znovuotvárania ekonomík a života obyvateľov, ktorí museli dlhé týždne znášať rôzne prísne karanténne opatrenia. Vlády v krajinách ako Francúzsko či Španielsko k otváraniu povzbudil pokles úmrtí na COVID-19.

"Dobrou správou je, že sa podaril veľký úspech v spomaľovaní šírenia koronavírusu a konečne aj v záchrane životov," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu.

Vedúci programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan medzitým ocenil postupné rušenie karanténnych obmedzení a označil to za znak "nádeje". Upozornil však, že "potrebná je extrémna opatrnosť". Z vyše štyroch miliónov chorých na COVID-19 po celom svete zomrelo viac ako 280.000 ľudí. A hoci sa mnohým krajinám podarilo vďaka drastickým opatreniam dočasne zvládnuť koronavírus, prevládajú obavy, že môžu prísť nové vlny intenzívneho prenosu vírusu.

Ryan vyzval krajiny, aby posilnili svoje schopnosti rázne reagovať na prípadné ohrozenie zdravia verejnosti, napríklad tým, že dokážu identifikovať nové prípady a vystopovať a izolovať všetky ich kontakty. To podľa jeho slov pomôže "vyhnúť sa veľkej druhej vlne".

Upozornil však tiež na to, že kým "mnohé krajiny počas zatvorenia a karantény veľmi systematicky investovali do budovania kapacít verejného zdravotníctva, iné to neurobili". "Kým pretrváva v krajinách toto ochorenie v malej miere, ale bez schopnosti vypátrať zhluky prípadov, identifikovať tieto zhluky, potom je vždy riziko, že... sa ochorenie znovu rozhorí," povedal Ryan.

Bez menovania konkrétnych krajín kritizoval, že niektoré si zvolili možnosť "prejsť situáciou slepo" bez toho, aby výrazne posilnili svoju kapacitu testovania a vyhľadávania prípadov, hoci majú tú šancu.

WHO varovala proti postoju v niektorých krajinách, že ak aj neurobia potrebné opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu, ich obyvateľstvo si rýchlo vybuduje tzv. kolektívnu imunitu. "Prvé sérologické štúdie ukazujú, že protilátky na COVID-19 má iba pomerne malé percento obyvateľstva," povedal Tedros. Podľa neho to znamená, že "väčšina obyvateľstva je náchylná na nakazenia sa koronavírusom".

Maria Van Kerkhove z WHO uviedla, že podľa prvých zverejnených údajov z takýchto štúdií má protilátky len jedno až desať percent ľudí. Ryan dodal, že "toto je vážna choroba". "Názor, že krajiny, kde majú uvoľnené opatrenia..., možno zrazu akosi dosiahnu kolektívnu imunitu, a čo na tom, že zároveň stratíme zopár starších ľudí..., je skutočne nebezpečné, nebezpečné uvažovanie," povedal Ryan.