Jeho výroky vzbudili rozruch: Zomrel kontroverzný pastor († 72), ktorý neveril v Boha

Vo veku 72 rokov zomrel dánsky luteránsky pastor Thorkild Grosböll, ktorý popieral existenciu boha aj posmrtného života. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

V rokoch 2003 a 2004 si duchovný vďaka svojim názorom vyslúžil pozornosť svetových médií. Bol však vtedy dočasne suspendovaný. Grosböll zomrel v nedeľu po tom, čo trpel rakovinou, povedala AP jeho dcéra Mette Kathrine Grosböllová. "Bol to skvelý muž. Tak by sme si ho mali pamätať," dodala.

Grosbölla zbavila vláda na žiadosť biskupky zo severodánského Helsingöru Lise-Lotte Rebelovej úradu potom, čo farár z mestečka Taarbäk v máji 2003 v novinovom rozhovore k svojej knihe povedal: "Žiadny nebeský Boh neexistuje, neexistuje ani večný život, nie je žiadne zmŕtvychvstanie." Biskupka vtedy poznamenala, že dánska cirkev je bohatá názorovou rozmanitosťou, ale úplná absencia viery u Grosbölla už je naozaj príliš.

Pastor mal svoje už druhú dočasnú suspendáciu využiť na rozjímanie. V roku 2005 sa Grosböll mohol vrátiť do svojej diecézy a zostal v nej až do odchodu do dôchodku v roku 2008, uviedol denník Kristeligt Dagblad. V roku 2018 sa označil za "kresťanského ateistu". V Dánsku sú luteránski duchovní zamestnanci štátu, a tak ich môže na základe odporúčania gestorského biskupa odvolať iba vláda.

Podľa AP sa viac ako 80 percent Dánov hlási k štátnej evanjelickej luteránskej cirkvi, ale iba päť percent príslušníkov cirkvi chodí pravidelne do kostola.