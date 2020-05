Ministerka spravodlivosti reaguje na zvolenie Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu SR

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) ocenila zvolenie Jána Šikutu Súdnou radou za predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na sociálnej sieti.

"Považujem za významné, že Ján Šikuta dlhé roky pôsobil na Európskom súde pre ľudské práva. Pre inštitúciu, akou je Najvyšší súd SR, bude veľmi dôležité, aby sa hodnoty ľudských práv, osobitne hodnota prístupu k spravodlivosti, pretavili do jeho každodennej rozhodovacej činnosti aj do spôsobu práce voči samotným sudcom. Verím tomu, že Ján Šikuta to zvládne," uviedla Kolíková.

Šikuta, ktorého Súdna rada zvolila v pondelok, získal vo verejnej voľbe 12 zo 17 hlasov. Za jeho protikandidáta Ivana Rumanu nehlasoval nikto. Šikuta za prioritu vo funkcii považuje zlepšenie vnímania justície v očiach verejnosti.