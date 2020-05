Budeme rúška nosiť ešte aj v lete? Slová infektológa vás aspoň trochu potešia

Budeme sa cez leto potiť pod rúškami, alebo ich budeme môcť konečne odložiť?

Odpoveď je v týchto dňoch ešte stále nejasná a závisieť bude od aktuálnych štatistík nakazených koronavírusom. Dole z tváre ich dáme asi najskôr vo vonkajších priestoroch.

Premiér Igor Matovič v tom má jasno. Rúška budú musieť Slováci nosiť dovtedy, dokým nebude na Slovensku niekoľko dní po sebe nula nových infikovaných pacientov. „Uvedomujem si, že každý deň bude teplejšie a budeme sa pod tým potiť,“ povedal Matovič s tým, že nechcel tipovať, kedy by sme mohli prestať nosiť rúška.

Podľa infektológa Pavla Jarčušku a členov konzília vedcov, ktorí radia vláde, to bude záležať na počte nakazených. „V danej chvíli rúška zatiaľ platia, postupne možno sa tie rúška najskôr v otvorených priestoroch môžu nejakým spôsobom prestať nosiť. Ale tiež musíme mať dlhodobejšie epidemiologické dáta,“ vysvetlil Jarčuška a dodal, že pri nosení rúšok už jedno uvoľnenie prišlo. „Obmedzenia sme uvoľnili už napríklad u detí, ktoré sú do dvoch rokov. Postupne to budeme prehodnocovať, ale na druhej strane musíme mať reálne podklady,“ zakončil.