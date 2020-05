Vášne medzi Sulíkom a Matovičom sa stále stupňujú: Bitka o 4. fázu otvárania

Jeden chce všetko čím skôr otvárať, druhý vyzýva na opatrnosť.

Spor o tvrdosť a oprávnenosť protivírusových opatrení prebieha medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (52) s jeho šéfom vo vláde Igorom Matovičom (47) od vypuknutia koronakrízy a teraz vstupuje do záverečnej fázy. Sulík posmelený priaznivými štatistikami chce, aby sa nákupné centrá a reštaurácie otvorili už v stredu, premiér plánuje spustiť štvrtú fázu až v druhej polovici mája.

Počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 na Slovensku v posledných dňoch klesá - v piatok a aj v nedeľu sme dokonca nezaznamenali žiadnych nových infikovaných. Pochopiteľne preto silnejú hlasy, ktoré volajú po skoršom sprístupnení poslednej 4. fázy. V nej majú povoliť otvorenie nákupných centier, hromadné akcie či vyučovanie na školách.

Najhlasnejším propagátorom zrýchlenia tohto procesu je vicepremiér Richard Sulík. „Počujem vŕzganie dverí na predajniach. Nič netreba uponáhľať, ale ani nechať zaspať. Umením je nájsť zlatú strednú cestu,“ napísal na sociálnej sieti Sulík, podľa ktorého musíme myslieť na ekonomiku. „Nielen koronavírus, ale aj javy v ekonomike majú niečo ako inkubačné obdobie. Počet nezamestnaných neuvidíte ihneď, ale až v prvý deň nasledujúceho mesiaca, keď začnú platiť výpovede,“ uviedol Sulík pre Hospodárske noviny.

Medián klesá

Podľa premiéra Igora Matoviča by 4. fáza mohla vstúpiť do platnosti 20. mája, no dodal, že prevádzky z poslednej fázy by sa nemali otvoriť všetky naraz. Ak by počet pozitívne testovaných stúpol, niektoré prevádzky sa začnú znova zatvárať. Závisieť to bude od kĺzavého mediánu, ktorý slúži ako hlavný identifikátor uvoľňovania opatrení. V nedeľu ukazoval číslo 2, čo je hlboko pod hranicou potrebnou na zrušenie aktuálnych reštrikcií.

„Dnes je medián stanovený na 50, aby sme začali späť zatvárať prevádzky. Ak to bude pod 25, tak ich budeme otvárať ďalej,“ vysvetlil Matovič v televízii TA3. Doplnil, že zo štúdií vyplýva, že približne 2 500 infikovaných ľudí sa môže pohybovať po Slovensku. „Môžu byť prenášačmi vírusu. Sú bezpríznakoví, nejdú k lekárovi, nejdú na test, a tým pádom sú šíriteľmi vírusu. Musíme byť opatrní,“ varoval pred prílišným optimizmom Matovič.

Strach z druhej vlny

Odborníci dlhodobo varujú hlavne pred takzvanou druhou vlnou, ktorá by mohla prísť po uvoľnení opatrení. „Všetky krajiny idú v dvojtýždňových cykloch. Poviem vám jeden smutný príklad, a to je Singapur. Bol dávaný za vzor, mal minimálne počty ako my, otvoril cestovanie, veľké obchody s oblečením a skončilo sa to s 800 nakazenými denne,“ povedal infektológ Pavol Jarčuška. Tvrdí, že je pravdepodobné, že sa 4. fáza ešte rozdelí. „Nemôžeme otvoriť nejakú futbalovú ligu v danej chvíli, alebo úplne všetko,“ vysvetlil Jarčuška.

Čo sa má uvoľniť vo 4. fáze

- kiná, divadlá a hromadné podujatia

- kúpaliská, vnútorné športoviská a športové podujatia

- ubytovanie so všetkými službami a obchodné centrá

- školy a škôlky, detské kluby pre deti do 10 r.

Priebeh uvoľňovania

od 22. apríla - 1. fáza

od 6. mája - 2. + 3. fáza

pravdepodobne od 20. mája (pôvodne mala byť od 3. júna) - 4. fáza

7-dňový kĺzavý medián

deň - počet nakazených

4. mája - 4

5. mája - 4

6. mája - 4

7. mája - 4

8. mája - 4

9. mája - 4

10. mája - 2