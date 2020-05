Premiér Matovič čelí tvrdej kritike: Sám spravil to, pred čím všetkých varuje

Máme tu nový trend? Premiér Igor Matovič (47) sa včera večer objavil v jojkárskej relácii Inkognito, kde zasadol na stoličku tajného hosťa.

Nie je pritom prvým vysoko postaveným ústavným činiteľom, ktorý bol do relácie pozvaný. Pred pár mesiacmi tam hosťovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú sledovalo vyše milióna divákov. Práve v jej prípade sa ozývala aj kritika proti jej účasti v zábavnej relácii z pozície hlavy štátu.

Tretí najvyšší ústavný činiteľ sa na televíznych obrazovkách objavil v deň svojich 47. narodenín. Matovičova účasť podliehala prísnym hygienickým opatreniam. Po príchode do Jojky mu bola zmeraná teplota, musel si vydezinfikovať ruky a dostal aj ochranné rúško. „Priznám sa, že takáto relácia ma dostane hore, keď mám pocit, že som zrazený. Zistím vtedy, že ten život je aj trošku o inom,“ poznamenal počas nakrúcania Matovič, ktorý nezostal nič dlžný svojej povesti.

Po príchode do štúdia sa totiž začal prechádzať medzi hádajúcimi, ktorí mali na očiach masky a ukazoval im rožky. „Bol som vás skontrolovať, chodil som poza vás a pozeral, či vám tie masky poriadne sedia,“ objasnil premiér dôvod svojej obchôdzky.

Žarty z premiéra

Keď si hádajúci ešte neboli istí, že oproti nim sedí premiér, žartovali na jeho adresu. „Počkaj ale, keby to bol pán Igor, tak Vlado by od neho musel mať 2-metrový odstup,“ povedal Michal Hudák. „Igor, ste to vy? Prepáčte, nedalo mi to. Igor, ak áno, zakašlite,“ zažartovala zas Zuzana Kubovčíková. Napokon tajného hosťa uhádla herečka Zdena Studenková, ktorá bola jeho prítomnosťou v relácii zaskočená.

Matovič sa v Inkognite objavil uprostred pandémie koronavírusu a len pár týždňov po tom, čo sa ujal kresla premiéra. Sám pritom ľudí vyzýva, aby čo najčastejšie zostávali doma a vyhýbali sa iným ľuďom, aby nešírili vírus. Už aj v prípade prezidentky Čaputovej sa publikum rozdelilo do dvoch táborov, keď niektorí komentátori nepovažovali jej účasť za vhodnú.

Tento trend tu už bol

Michal Novota, politický marketér

- Je to jeden z nástrojov politického PR, ktorý sa snaží priblížiť politika k voličom. Nie je to nič nové, v zahraničí sa to robí bežne, takže to nepovažujem za niečo prekvapujúce. V 90. rokoch to bol úplný štandard na Slovensku, že politici chodili do zábavných relácií. Potom to zaniklo, pretože ľudia sa presýtili politikov a nechceli ich vidieť každý deň ešte aj po správach. Teraz sa akoby to kyvadlo posunulo späť a opäť sa politici objavujú v zábavných reláciách. Chcú sa priblížiť ľuďom a ukázať im svoju normálnu ľudskú tvár. Pre tých najvyšších ústavných činiteľov je to úplne prirodzené, že sa tam chcú objaviť.

Pozor na „prematovičovanie“

Tomáš Koziak, politológ

- Je to trochu kontroverzná záležitosť, ale nekritizoval by som to. Je dobre, keď sa vysokí štátni činitelia aj prostredníctvom takýchto relácií dostanú bližšie k ľuďom a ukážu, že sú tiež z mäsa a kostí a vedia sa zabaviť. Na druhej strane sa však súčasný premiér veľmi rád mediálne prezentuje a môže sa to obrátiť proti nemu. Médiá budú akoby „prematovičované“. Už mu to aj bolo naznačované, že by mal asi trošku citlivejšie vystupovať v médiách, aby ho nebolo príliš veľa, lebo to tiež nie je dobre. V tomto prípade ide o sledovanú reláciu, ktorá nie je záležitosťou nízkej primitívnej zábavy, takže v princípe je to v poriadku.