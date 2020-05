Koniec teroru zúrivých zvierat v Dubnici: Zakročiť museli veterinári s radnými

Konečne si vydýchli. Farmárčenie dvoch Dubničanov spôsobovalo spoluobčanom viac starosti ako radostí.

Problém mali najmä so zvieratami, ktoré doslova terorizovali obyvateľov. Vlani dokonca baran z farmy v miestnej časti Za traťou napadol muža. Stáda koní, oviec či kôz v časti Prejta zase miestnym ničili úrodu a tí sa báli aj vyjsť do ulíc. Nakoniec museli zakročiť veterinári spolu s radnými.

Po mnohých sťažnostiach obyvateľov najskôr zrušili chov v mestskej časti Za traťou. Najnovšie si posvietili aj na druhú farmu v časti Prejta v lokalite Vystrkov. „Obyvateľov tam obťažovali voľne pobehujúce kone, ošípané či kozy. Domáci i návštevníci tejto oblasti sa obávali o svoju bezpečnosť i zdravie detí,“ uviedla hovorkyňa mesta Veronika Rezáková s tým, že podľa obyvateľov tam zvieratá pobehovali cez deň aj v noci a ničili úrodu a záhradky.

„Jeho prevádzkovateľ bol následne vyzvaný na zastavenie prevádzky a odstránenie následkov,“ vysvetlila Rezáková. „Konečne sa urobil poriadok. Už sme sa báli vyjsť aj na ulicu,“ reagovali nazlostení Dubničania.

Podľa niektorých z nichKŕmil ich iba občas, aj to odpadom z obchodov. Ak by sa o ne staral, ako mal, nebol by žiadny problém, ale nereagoval na žiadne výzvy,“ hovoria miestni s tým, že niektoré zvieratá z farmy museli utratiť, iné poodvážali.