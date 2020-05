Tieto ženy v čase koronavírusu nasadzujú svoje životy: Čo si želáme ku Dňu ošetrovateliek

Ich práca je neuveriteľne potrebná a nesú obrovské bremeno zodpovednosti. Dnes si pripomíname Svetový deň ošetrovateliek.

Tie sú v čase korony v našich domovoch sociálnych služieb (DSS) a podobných zariadeniach vystavené veľkému nebezpečenstvu a každodenne riskujú svoje zdravie, aby sa postarali o tých, ktorí to najviac potrebujú. Ako vnímajú svoje povolanie a čo by si k dnešnému sviatku želali?

Nech nás je viac!

Danka Štefunková (32), zariadenie pre seniorov, Trnava

- Pracujem v zariadení pre seniorov v Trnave už 13 rokov. Za ten čas som toho zažila veľa. Určite aj smutného, keď nám starčekovia odchádzajú a sú pre nás ako vlastní, ale aj veľa veselého. Priemerný vek je u nás 83 rokov a ja o týchto ľuďoch hovorím, že sú to naše poklady. Neželám si nič, len to, aby sme si tieto poklady strážili a starali sa o ne s láskou. Bolo by tiež super, keby nás bolo viac.

Buďme plné odhodlania

Vlaďka Fodorová (44), zariadenie pre seniorov, Trnava

- Dva roky pracujem v tomto zariadení a musím povedať, že práca ma veľmi napĺňa. Viem, že naše povolanie je veľmi dôležité, a je mi ľúto, že nás nie je viac. Na Svetový deň ošetrovateliek si želám len, aby bolo viacej takých, ako sme my. Plné odhodlania, urobiť pre starkých čo najviac, aby sa cítili dobre a jeseň života prežili s úsmevom, my im k tomu môžeme veľmi dopomôcť.

Potešila by nás masáž Otvoriť galériu Potešila by masáž - Gabriela Krajčíková (vpravo, 55), domov sociálnych služieb, Trenčín Zdroj: mim

Gabriela Krajčíková (55), domov sociálnych služieb, Trenčín

- Priala by som si, aby táto práca bola docenená. Nielen finančne, ale aj spoločensky. Je veľmi náročná, psychicky to niekedy predčí aj fyzickú prácu, aj keď tá fyzická záťaž je veľmi veľká. Národ starne a dopyt po opatrovateľkách bude čoraz väčší.

Na druhej strane by sme ale privítali, aby sa aj rodinní príslušníci viac zaujímali o svojich príbuzných. Obzvlášť v takejto ťažkej dobe, v akej žijeme teraz. Nielen zavrieť do domova, zabuchnúť za nimi dvere, ale bolo by vhodné, keby sa o nich zaujímali viac a častejšie. Ak nemôžu prísť osobne, tak aspoň zatelefonovať.

Nie sa vyhovárať, že nechceme otravovať, alebo mali sme veľa práce. Naša práca je skôr poslaním. Bez lásky sa to robiť nedá. Po namáhavých a náročných dňoch by nás určite potešila aj masáž alebo návšteva kultúrneho podujatia. Viem, že to nie je maličkosť, ale bolo by to pekné gesto, že si našu prácu vážia.

Stačila by káva z kávovaru Otvoriť galériu Stačila by káva z kávovaru -Věra Vyhnalová (44), agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Košice Zdroj: ados Košice

Věra Vyhnalová (44), agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Košice

- Želali by sme si, aby o možnostiach domáceho ošetrovania bola širšia osveta. Často prichádzame k pacientom, ktorí by rany alebo dekubity nemali až tak vážne, ak by im odborná pomoc bola poskytovaná od začiatku. V koronačase sa charakter práce vôbec nezmenil, akurát služby poskytujeme za zvýšených bezpečnostných a ochranných opatrení.

V podstate aj keď sa celé týždne verejnosť zaujíma o ochorenie COVID-19, svoju prácu poskytujeme neustále, a to onkologickým pacientom, diabetikom a iným chorým pacientom. Ošetrovateľskú prácu v domácom prostredí pacienti oceňujú ešte viac ako inokedy, keďže na niektoré ošetrenia nemusia cestovať do zdravotníckych zariadení, čím sa znižuje možnosť ochorenia na nový koronovírus. Kolegyne by v kancelárii ocenili aj nejaký kávovar, aby sa počas práce mohli posilniť.

Zdravie pre nás všetkých Otvoriť galériu Zdravie pre všetkých - Silvia Svitáneková (46), DSS Batizovce Zdroj: adš

Silvia Svitáneková (46), DSS Batizovce

- Je to práca, na ktorú si nemôžete jednoducho zvyknúť, a určite z nej nezbohatnete. Musíte mať k nej vzťah. Veľmi by som si želala, aby si konečne verejnosť a hlavne tí kompetentní všimli a uvedomili, aká je tá naša robota dôležitá a nenahraditeľná. My sa o svojich klientov nielen staráme, ale im aj vytvárame domov, život, sme pre nich rodina. A za bránou nás čaká tá naša. No najväčšie želanie je zdravie pre moju rodinu, kolegov a klientov. To je to naozaj podstatné.