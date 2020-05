Správanie hráčov sa bude musieť radikálne zmeniť: Koniec uslintaného futbalu

Nikto ešte presne nevie ako, ale správanie futbalistov po reštarte ligových súťaží, sa bude musieť radikálne zmeniť.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zlé návyky ako pľuvanie a smrkanie cez prsty budú pre možné šírenie nového koronavírusu neprijateľné. A je jedno, či pôjde o hviezdy typu Ronalda alebo Messiho. Takisto stopku dostanú aj oslavy gólu, blízky kontakt s rozhodcom a tlačenie sa na súperov v šestnástke! Zmeny sa, samozrejme, očakávajú aj v najvyššej slovenskej súťaži!

Slovenská Fortuna liga sa nezačne skôr ako 6. júna. Na programe by mohlo byť 1. kolo nadstavby. „To v prípade, ak budeme pokračovať v štandardnom režime, teda za predpokladu, že odohráme plných desať kôl nadstavby. Spolu s klubmi sa zaoberáme ale aj skráteným modelom, či prípadným predčasným ukončením súťaže,“ pred pár dňami pripomenul prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Otázne rúška

Hrať bez publika, resp. s obmedzeným počtom fanúšikov, je len zlomok zmien, ktoré reálne hrozia. Skupinové fotografie pred zápasmi? Zabudnite! Na Faerských ostrovoch už zakázali pľuvanie a smoklenie do prstov. Televízne zábery, ako sa hráči po strelenom góle na seba len usmievajú, budú zrejme istý čas bežným obrazom ligových súbojov. Palec hore a ide sa ďalej. Otázne sú aj rúška – ak by dostali zelenú, zrejme by sa museli hráči častejšie prestriedať. Behať v rúšku, resp. v maske je neprirodzené a veľmi nepríjemné. Ak niekomu na ihrisku rúško spadne, rozhodca by mal stretnutie prerušiť.

Chystajú manuál

Inšpiruje sa Únia ligových klubov príkladom z Južnej Kórey, kde futbalistom počas stretnutí zakázali rozprávať sa nielen medzi sebou, ale aj s protihráčmi? „Všetky pripravované zmeny podliehajú súhlasu manažéra zdravotnej komisie SFZ pána Maloviča. To sú veci, ktoré súvisia so základnými hygienickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Koordinujeme to aj s Asociáciou európskych futbalových líg. Nedávno sme zverejnili tréningový manuál, vrátane monitorovania zdravotného stavu. Veľmi podobný a rozsiahly bude aj manuál pre súťaže. Aké tam budú odporúčania a opatrenia, je zatiaľ predčasné hovoriť. Budeme rešpektovať rozhodnutia štátnych orgánov k pandémii koronavírusu. Tomu prispôsobíme konkrétne znenie manuálu,“ povedal pre Nový Čas výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Očakávané zmeny: