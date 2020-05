Nezhodnú sa: Krajniak má na otváranie obchodov v nedeľu iný názor ako Sulík

Obchody by mali byť aj po pandémii v nedeľu zatvorené.

Uviedol to po rokovaní vládneho kabinetu Milan Krajniak (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny, v reakcii na slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka z koaličnej strany SaS, ktorý je, naopak, za znovuotvorenie obchodov v nedeľu.

"Nemáme na to jednotný stranícky názor, je to na prípadnom hlasovaní každého poslanca v parlamente. Ja osobne by som zatvorenie predajní v nedeľu podporil, ale nie je to vec, pre ktorú sa budeme hádať. Necháme to na voľné hlasovanie našich poslancov," spresnil.

Keby návrh o tomto v parlamente bol, Krajniak by podľa svojich slov hlasoval za to, aby boli obchody v nedeľu zatvorené. "Myslím si, že je dobré, ak jeden deň v týždni zamestnanci obchodov môžu počítať s tým, že ho strávia so svojimi rodinami. Po diskusiách s prevádzkovateľmi obchodným reťazcov vidíme tiež, že by takéto rozhodnutie podporili. Podľa ich slov totiž necítia napriek zatvoreným obchodom v nedeľu pokles obratu," dodal Krajniak.