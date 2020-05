Voľba predsedu Najvyššieho súdu: Vzdá sa Rumana v prospech protikandidáta Šikutu?

Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR a kandidát na post predsedu NS SR Ivan Rumana nepotvrdil svoje slová, že by sa mohol vzdať po úvodnej prezentácii svojej kandidatúry v prospech jeho protikandidáta Jána Šikutu.

Rumanu sa pýtali členovia Súdnej rady, či sa chystá vzdať sa v prospech Šikutu tak, ako to uviedol koncom marca pre Denník N. "Obraciam sa na svojich navrhovateľov, že ak si myslia, že sa tá podpora dala získať pre Šikutu, tak nech tak konajú. To je všetko, čo chcem k tomu povedať," uviedol Rumana. Po dopytovaní začal Rumana rozprávať o rozhovoroch, ktoré mal so svojím protikandidátom Šikutom o kandidatúre. Viacero členov Súdnej rady sa voči takým rozhovorom ohradilo a uviedlo, že sa chcú na ne ešte spýtať samotného Šikutu, ktorého prezentácia sa už skončila.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Viacero členov Súdnej rady sa ho pýtalo, tak ako jeho protikandidáta, na bývalého predsedu NS SR Štefana Harabina, načo Rumana reagoval prirovnaniami z rozprávkovej knižky Harryho Pottera. Členka Súdnej rady a advokátka Eva Mišíková chcela vedieť, ako by sa postavil k ambícii Harabina na možný návrat do justície. "Ja o tom neviem, že by sa chcel vrátiť na Najvyšší súd," reagoval Rumana. Obdobie "harabinizmu", ako nazvala Mišíková obdobie Harabinovho pôsobenia v talári, považuje Rumana za uzavreté. Sudca Juraj Kliment Rumanovi tiež pripomenul, že dostával od Harabina opakované odmeny.