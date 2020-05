Vo veku 19 rokov zomrel taliansky futbalista Andrea Rinaldi. Príčinou smrti bývalého stredopoliara Atalanty Bergamo bolo krvácanie do mozgu.

Rinaldimu prišlo minulý piatok počas tréningu v Come zle a previezli ho do nemocnice vo Varese, kde v pondelok skonal. Rinaldi bol od 13-tich rokov členom mládežníckej akadémie Atalanty. S lombardským tímom sa tešil zo zisku talianskeho titulu v kategórii do 17 rokov i z víťazstva v superpohári.

V tejto sezóne hosťoval v Legnane, ktoré pôsobí v talianskej Serii D.uvádza sa vo vyhlásení Atalanty, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.