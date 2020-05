Koalícia sa stále nedohodla na riešení problematiky nájmov: Sulík si sťažuje na odmietavý postoj premiéra

Minister hospodárstva Richard Sulík je zásadne proti tomu, aby ostali obchody na Slovensku v nedeľu zatvorené aj po skončení koronakrízy.

"Pán premiér ma ubezpečil, že budú zatvorené iba počas mimoriadneho stavu a keď ten skončí, padne aj tento nedeľný zákaz. Ja verím, že slovo premiéra Slovenskej republiky platí," uviedol minister počas pondelkového rokovania vlády. Zatvorenie obchodov podľa neho obmedzuje slobodu ľudí, ktorí chcú, najmä pre príplatky, v nedeľu pracovať, ale aj tých, ktorí si chcú v tento deň niečo kúpiť.

Koronavírus na Slovensku ONLINE: Dokedy budú obchody v nedeľu zatvorené? Sulík reaguje

Šéf rezortu hospodárstva zároveň priznal, že sa koalícia stále nedohodla na riešení problematiky nájmov. Dôvodom má byť odmietavý postoj predsedu vlády. "Igor Matovič blokuje prijatie takéhoto návrhu, uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie," skonštatoval. Podľa neho pripravili s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou legislatívne znenie návrhu, bude o ňom však zrejme ešte rokovať koaličná rada alebo vláda.

Jeho podstatou je, že sa prenajímatelia zrieknu veľkej časti nájmov, na úrovni 40 až 45 %, ďalšou časťou prispeje štát a samotným majiteľom zatvorených prevádzok by ostalo platiť okolo 10 %. "Považujem to za korektné a správne," povedal minister. Celkovo by takto Slovensko nalialo do ekonomiky ďalších 100 až 200 mil. eur. Slovenským návrhom sa podľa Sulíka inšpirovala aj susedná Česká republika a plánuje ho prijať.