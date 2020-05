Koronavírus je tam na ústupe: Tento kraj na Slovensku sa pýši najnižším počtom infikovaných

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) evidujú zdravotníci k dnešnému dňu 96 prípadov ochorení na Covid-19, čo znamená, že ide o najnižší počet v rámci celého Slovenska.

Prvý prípad ochorenia sa vyskytol v okrese Banská Bystrica 8. marca a potvrdený bol 14. marca. Ako agentúru SITA informovala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Mária Avdičová, chorobnosť v kraji predstavuje 14,8 prípadu na 100-tisíc obyvateľov.

Najviac prípadov sa v kraji vyskytlo v okrese Banská Bystrica, a to 26, pričom oproti minulému týždňu tu pribudli štyri prípady. V okrese Brezno evidujú 21 prípadov, a počet sa nezmenil, 13 prípadov má okres Rimavská Sobota a 12 je v Revúckom okrese. „Najvyšší výskyt sme zaznamenali vo vekovej skupine 25 až 34 ročných a 20 až 24 ročných. V BBSK ochoreli dve deti zo skupiny do deväť rokov. Nízky výskyt nakazených je aj medzi seniormi nad 65 rokov,“ uviedla Avdičová s tým, že väčšina prípadov má charakter importovaných nákaz, a to z Rakúska. V dvoch prípadoch sa s istotou nepodarilo prameň nákazy objasniť.

Spádovou oblasťou RÚVZ Banská Bystrica sú okresy Banská Bystrica a Brezno. V okrese Banská Bystrica je evidovaných 26 prípadov, šiesti mali formu tohto ochorenia bez príznakov, 16 pacientov malo respiračné problémy, traja mali teploty a jeden pacient má črevnú formu ochorenia. V štátnych karanténnych zariadeniach (ŠKZ) je päť pozitívne testovaných ľudí, ďalších sedem je v domácej izolácii. Hospitalizovaný nie je žiadny pacient. Vyzdravelo 16 ľudí a desiati sa stále liečia. „Ohniská nákazy boli zaznamenané len v meste Banská Bystrica a v troch okolitých obciach. V pobytových zariadeniach pre seniorov naďalej testujú zamestnancov, ako aj klientov, pričom doposiaľ vyšetrení boli všetci negatívni,“ doplnila Avdičová s tým, že v testovaní sa pokračuje.

V okrese Brezno je evidovaný nezmenený počet nakazených občanov - 21 prípadov, z ktorých je už 18 vyliečených a negatívnych. Z celkového počtu pozitívnych mali dvaja pacienti formu febrilnú s teplotami, 11 ľahkú respiračnú formu a osem osôb nemalo žiadne príznaky ochorenia, len dočasne vylučovali vírus. Odborníci naďalej testovali zamestnancov a klientov v domovoch sociálnych služieb. „Zatiaľ v okrese Brezno nebol zistený žiaden pozitívny zamestnanec ani klient. V testovaní sa bude pokračovať,“ dodala vedúca epidemiologička.