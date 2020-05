Nočná mora Eriksena: Behá v garáži, žije v komplexe Interu!

Predstavoval si to inak. Dánsky stredopoliar Christian Eriksen (28) prestúpil začiatkom roka z Tottenhamu Hotspur do Interu Miláno.

Kým si hľadal v meste módy vhodné ubytovanie, prišla koronakríza. Kvôli nej sa nestihol presťahovať. Býva v tréningovom komplexe klubu.

„Ostal som tam so šiestimi spoluhráčmi. Je tu klubový šéfkuchár a päť zamestnancov, ktorí sa rozhodli pre karanténu kvôli svojim rodinám,“ povedal Eriksen pre denník The Sun. V cudzom prostredí si zvyká len pomaly. Dokonca sa dostal do problémov s políciou.

„Išiel som do supermarketu a zastavila ma polícia. S mojou zúfalou taliančinou som musel vysvetľovať, kam idem a prečo som mimo domu.“ Dánovi chýba pravidelný tréning. „Behávam v podzemných garážach – 35 metrov tam a naspäť. Viac miesta nemám. Dva mesiace som sa nedotkol lopty. Veľmi mi chýba futbal,“ vyhlásil frustrovaný Eriksen. Zatiaľ nie je jasné, kedy a či vôbec sa rozbehne prerušená Seria A.