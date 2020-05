Hviezda americkej repre sa pochválila: Deň matiek už v novej roli

Hviezda americkej futbalovej reprezentácie Alex Morganová (30) vo štvrtok porodila dcéru a v nedeľu tak už mohla v novej roli osláviť Deň matiek.

O narodení prvého potomka spolu s manželom Servandom Carrascom, záložníkom Los Angeles Galaxy, informovala na sociálnych sieťach.

„Nechala nás čakať trochu dlhšie, než sme si mysleli, ale mala som vedieť, že si to všetko spraví po svojom,“ napísala Morganová na instagrame s narážkou na to, že termín pôrodu mala už v apríli. „Charlie Eleno Carrascová, veľmi ťa milujeme, dievčatko. Alex, si obrovská bojovníčka. Je to najlepší deň môjho života,“ pridal sa Carrasco na sociálnych sieťach.

Morganová pomohla tímu USA vlani na šampionáte vo Francúzsku k titulu majsteriek sveta. Teraz dúfa, že po materskej pauze sa vráti do tímu a stihne odložené olympijské hry v Tokiu v roku 2021.

S Carrascom sa Morganová zoznámila na kalifornskej univerzite, kde obaja hrali futbal. Zosobášili sa na Silvestra v roku 2014.