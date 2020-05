Ambiciózne plány Krajniaka: Dôchodkové správcovské spoločnosti by mohli investovať do výstavby nájomných bytov

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli investovať peniaze sporiteľov do výstavby nájomných bytov či infraštruktúrnych projektov, ktoré sú prioritami hnutia Sme rodina.

Uvažuje nad tým minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý avizuje zriadenie odbornej komisie, ktorá sa má zaoberať nastavením druhého dôchodkového piliera. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že v prípade sporenia na dôchodok by sa mohli uskutočniť aj ústavné zmeny.

Spoločná komisia má byť v zložení zástupcov ministerstva práce a ministerstva financií, prizvaní do nej budú aj odborníci a správcovské spoločnosti. Začať fungovať by mala od jesene tohto roka. Komisia má zhodnotiť a zanalyzovať fungovanie druhého piliera, ale aj tretieho piliera. "Na základe toho komisia navrhne, aké opatrenia by sa mali robiť, prípadne aj legislatívneho charakteru," avizoval Krajniak. Garantované Ústavou SR by mohlo byť aj to, aby pracujúce deti mohli prispievať na dôchodok svojich rodičov. "Podporujem čo najviac zložiek, z ktorých sa bude skladať dôchodok človeka v penzijnom veku. Počas budúceho roka by som chcel pripraviť legislatívne zámery, prípadne aj nejaké ústavné zmeny, ktoré by garantovali dlhodobú stabilitu dôchodkového systému," priblížil minister práce.

Krajniak tiež uvažuje nad tým, ako by sa mohli zatraktívniť výnosy z druhého dôchodkového piliera a sporenie stabilizovať. "Možno by sme systém mohli stabilizovať tak, aby mohli investovať dôchodkové správcovské spoločnosti peniaze do infraštruktúrnych projektov na Slovensku a do výstavby štátnych nájomných bytov. Tie na Slovensku zostanú, sú to dlhodobé projekty na desiatky rokov, z ktorých by boli generované na dlhé roky stabilné príjmy. Toto sú otázky, ktoré by som chcel, aby boli zodpovedané," priblížil Krajniak.

Podľa neho totiž v čase, keď bol dôchodkový systém na Slovensku naštartovaný, sa počítalo aj s dlhodobou stabilitou kapitálových trhov, na ktorých by mohli dôchodkové správcovské spoločnosti efektívne a bezpečne investovať peniaze sporiteľov. Po niekoľkých rokoch však podľa neho vždy príde kríza, čo sa deje aj v súčasnosti, ktorá rozkolíše aktíva DSS. "Nikoho, kto je v druhom pilieri, nechcem nútiť, aby z neho odchádzal, ale musíme zvážiť, či chceme nastavenie nechať tak, ako je, a počítať každých 10 rokov so zakývaním systému, lebo to je prirodzené," dodal Krajniak. O tejto problematike chce rokovať v rámci odbornej komisie.

"Nájomné byty sú dlhodobým projektom, v ktorom sa počíta s definitívnym splatením finančných prostriedkov v horizonte 40 rokov," tvrdí Krajniak. Nehnuteľnosti sú podľa ministra dlhodobou a stabilnou investíciou. "Pokiaľ nájomný byt alebo dom bude fungovať minimálne 40 rokov, tak vieme výnos zo systému generovať veľmi predvídateľne počas najbližších rokov. Pravdepodobnosť, že by nájomný byt, ktorého cena nájmu má byť nižšia ako trhová, nebol obsadený, je minimálna. Dáva to dlhodobú stabilitu príjmov a zhodnotenia úspor," dodal Krajniak.