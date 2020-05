Kristiánovi sa zatúlali psíky, našiel ich mŕtve: Dostali sa do rúk šialenca, otrasné, čo si museli prežiť!

Pri tomto prípade ostane každému rozum stáť. Kristián s rodinou mali dvoch psíkov, ktorí boli cvičení a nerozluční. Zo sveta odišli tým najkrutejším spôsobom, aký si dokážete predstaviť. Ich pán teraz hľadá svedkov.

Len šialenec dokáže takto ublížiť zvieraťu. Kristiánova rodina smúti za vycvičenými domácimi miláčikmi. Bohužiaľ, jedného dňa došlo k tomu, že sa zatúlali. Avšak na to, kde sa nachádzajú, Kristiána hneď pár hodín potom, upozornili ľudia z dediny. "Ďakujeme dobrým ľudom z Polomky, ktorí nám dali vedieť, že náš jednoročný Max s jeho adoptívnym otcom, trinásťročným Brunom, ktorý ho vychovával od jeho narodenia, oddychovali po dlhej ceste pri lyžiarskom vleku Bučník. Ležali na tráve neďaleko terasy, kde si užívali pekne počasie aj domáci obyvatelia obce a turisti," píše Kristián.

Psíkovia vycvičení na stopovanie by sa dokázali dostať domov za iných okolností sami, no ako hovorí ich pán, trinásťročný Bruno bol zrejme vyčerpaný a Max ho nechcel opustiť. Kristián sa však ku psíkom nestihol dostať včas. Ani v najhoršej nočnej more by mu však nenapadlo, čo bude nasledovať: "´Pomoc´ ale prišla na zelenom terénnom aute. Pán, ktorý prišiel, oboch psíkov trafil rovno do oka. Potom vytiahol z auta popruhy, ktorými im zviazal nohy. Popruhy zavesil za ťažne zariadenie a ťahal ich smerom nahor k lesu. V lese psov odviazal od ťažného zariadenia a stiahol do strmej rokliny, kde ich zahádzal konármi, aby neboli vidieť."

Je až ťažké uveriť, že niekto môže byť schopný takéhoto brutálneho činu. Zúfalý Kristián teraz prosí o pomoc v hľadaní svedkov. "Psíky nám ušli v noci 8. mája a neúnavne sme po nich pátrali od skorého rána. Pátralo nás sedem ľudí fyzicky na autách a bicykloch, cez sociálne siete a telefóny. Nakoniec, v ten istý deň, len o par hodín neskôr prišla správa, že sa našli. Bohužiaľ, sme prišli neskoro, predbehol nás niekto iný, komu psíky z neznámej príčiny vadili," zúfa ich majiteľ, ktorý si je istý, že psíci by nikomu neublížili, pretože boli cvičení pre ľudí, ktorí potrebujú spoločnosť.