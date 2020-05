Ceny nehnuteľností stále rastú. S týmto úverom však budete môcť bývať vo vlastnom aj vy

Koronakríza otriasla i realitným trhom a výrazne utlmila predaj nehnuteľností. Ale aj keď je dopyt slabý, ich ceny neklesajú. Medziročne sa dokonca zvýšili. Napriek tomu, situácia na hypotekárnom bankovom trhu stále praje ľuďom, ktorí túžia po vlastnej streche nad hlavou.

Za trojizbový byt dnes zaplatíme približne o 10-tisíc eur viac ako vlani. V úvode tohto roka zdraželi nielen byty (medziročne až o 9,7 %), ale aj domy (medziročne o 6,4 %). Podľa zverejnených štatistík NBS sa priemerné ceny na našom realitnom trhu v prvom tohtoročnom kvartáli zvýšili medziročne o 8,6 %, čo je druhý najrýchlejší rast od 3. kvartálu 2008.

Korona pribrzdila predaj, nie ceny

Na realitnom trhu však nastal útlm. V dôsledku pandémie sa dopyt po nehnuteľnostiach oslabil, ich predaj sa znížil. „Ľudia totiž v období súčasnej krízy riešia skôr kúpu nevyhnutných vecí a peniaze míňajú opatrne. Okrem toho, nárast nezamestnanosti či nižšie mzdy sa tiež podpíšu aj pod slabší záujem o nehnuteľnosti. Aj predávajúci sa zaradili do vyčkávacej fázy. Čakajú na to, ako sa bude situácia vyvíjať. Kto nutne nepotrebuje nehnuteľnosť predať, počas krízy to nerieši a radšej čaká na obdobie, kedy bude ekonomika viac otvorená a dopyt po nehnuteľnostiach opäť vzrastie,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Dodáva však, že napriek aktuálnej situácii na realitnom trhu ceny nehnuteľností zatiaľ neklesajú. „Môže za to nízka ponuka nehnuteľností, ktorá už dlhšiu dobu nedokáže uspokojovať dopyt. Na základe súčasného vývoja predpokladáme, že ceny bytov a domov budú v najbližších mesiacoch stagnovať alebo môžu aj klesnúť (hlavne staršie byty). Závisieť to bude ale aj od typu nehnuteľnosti a od lokality. Tento cenový vývoj sa bude odvíjať od toho, ako dlho kríza ešte potrvá a kedy dôjde k opätovnému naštartovaniu ekonomiky. Na rozdiel od krízy v roku 2009 je ale v súčasnosti na našom realitnom trhu nízka ponuka nehnuteľností, ktorá je slabšia ako dopyt, a to bude brzdiť cenový pokles. Po oživení ekonomiky, a teda aj realitného trhu, zamieria ceny bytov a domov zrejme opäť smerom nahor,“ predpokladá Jana Glasová z Poštovej banky.

Najvyšší čas na kúpu a refinancovanie

Lacnejšieho bývania sa asi tak skoro nedočkáme, ale obdobie historicky nízkych úrokových sadzieb sa pravdepodobne pomaly končí. Zdražovanie hypoték už ohlásili viaceré banky, no nie všetky. Napríklad Poštová banka si stále drží dlhodobo najlepšiu ponuku na trhu, úver od 0,5 % ročne. Nič na tom nezmenila ani pandémia, ktorá poriadne zavarila aj bankovému sektoru. „Uvedomujeme si neľahkú situáciu mnohých ľudí. Aj preto sme sa rozhodli, že zatiaľ nebudeme meniť úrokové sadzby. Ľuďom tak chceme aj v týchto neľahkých časoch umožniť bývať vo vlastnom, respektíve, chceme pomôcť tým, ktorí už hypotéku majú, ale v tejto situácii ich splátky príliš zaťažujú. Sme slovenská banka a keďže Tu sme doma, tu pomáhame. Klientom, najviac zasiahnutých koronakrízou, sme podali pomocnú ruku aj v podobe bezúročných pôžičiek s okamžitým odkladom splátok, zdravotníkom sme dodali ochranné pomôcky a našim zamestnancom, okrem iných benefitov, dávame možnosť bezplatne sa otestovať na koronavírus,“ približuje aktivity Poštovej banky v čase pandémie jej hovorkyňa Lýdia Žáčková.

Úver na bývanie so sadzbou od 0,5 % ročne je určený nielen na kúpu nehnuteľností, ale aj na refinancovanie už existujúceho úveru, čím klienti môžu dosiahnuť zníženie mesačných výdavkov. Vo februári bol priemerný úrok na nehnuteľnosť, ktorý platia Slováci bankám, 2,88 % ročne. Ak by sme takto úročený úver vo výške 100-tisíc eur refinancovali úverom za 0,5 % p. a. v Poštovej banke, mesačnú splátku by sme si znížili o vyše 100 eur. Refinancovanie úveru je skutočne jedna z možností ako si rozumne upratať vo svojich financiách a mesačne ušetriť desiatky eur.