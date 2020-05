Deti postihuje záhadný syndróm, súvisí to s koronavírusom? Zarážajúce zistenie

Pretrvávajúca horúčka, vyrážky, bolesti žalúdka - to sú len niektoré z možných príznakov záhadnej choroby, ktorú čoraz častejšie diagnostikujú u detí v New Yorku.

Väčšina pacientov mala pritom vo svojej krvi protilátky proti novému koronavírusu, uviedla v nedeľu nemecká spravodajská televízia n-tv. Starosta New Yorku Bill de Blasio informoval, že v meste už bolo zistených 38 prípadov, pri ktorých sú rôzne časti tela postihnuté zápalovými procesmi. K tomu treba prirátať i deväť podozrení.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo neskôr doplnil, že na jeho území sa preveruje 85 možných prípadov tejto choroby. Medzi príznakmi uviedol aj zvracanie. Do súvislosti so spomínaným ochorením sa podľa Cuoma dávajú tri úmrtia v štáte New York. Ide o päťročného chlapca, žiaka základnej školy a mladistvého, ktorí podľa dostupných informácií netrpeli inými chorobami. V procese preverovanie sa ďalšie dve úmrtia.

U postihnutých detí sa zrejme prejavila prehnaná imunitná reakcia. De Blasio preto vyzval všetkých rodičov, ktorých deti mali opísané príznaky, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Aby sa objasnila možná súvislosť s novým koronavírusom SARS-CoV-2, všetky postihnuté deti by mali byť testované na tento patogén a príslušnú protilátku. Z doteraz testovaných detí bolo 47 percent infikovaných a 81 percent malo v krvi protilátky.

Spomínané symptómy sú podobné prejavom Kawasakiho choroby. Je to detská choroba, ktorá spôsobuje zápal v tepnách, žilách a kapilárach. Ovplyvňuje aj lymfatické uzliny. Jej výskyt je bežnejší u detí ázijského a tichomorského pôvodu a častejšie prítomný u chlapcov. Vo väčšine prípadov sa deti zotavia počas niekoľkých dní liečby bez vážnych problémov, pričom návrat choroby nie je obvyklý. Neliečenie Kawasakiho choroby môže viesť k vážnym ochoreniam srdca. Prípady zjavne nového syndrómu boli hlásené aj z Británie, Francúzska a ďalších európskych krajín. Väčšina postihnutých detí sa uzdravila.