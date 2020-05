Napokon sa dočkali aj oni! Košičanov odviezla na Alpinku 136-ročná Katka: S plnou parou i dezinfekciou vpred

Dezinfikovali nielen parou! Košická detská historická železnica má za sebou prvé úspešné jazdy.

Čermeľským údolím na Alpinku odviezol už 136-ročný rušeň Katka aj menovkyňu Katku (8) a spolu s ňou ďalších veľmi nedočkavých cestujúcich. Atrakciu mohli využiť vďaka uvoľneniu opatrení, avšak za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Riaditeľ železničky Ľubomír Lehotský Novému Času potvrdil, že pary majú dosť a spolu s nevyhnutnou dezinfekciou vírus určite zničia. „Veríme, že sa ľudia nebudú báť a budú naklonení tomu, aby sa dostali von do prírody. Riadime sa cestovným poriadkom, no v prípade záujmu vieme rýchlo vypraviť aj mimoriadne vlaky,“ uviedol Lehotský. Kapacitu vo vagónoch znížili na polovicu, pritom pred vstupom do stanice všetkým dezinfikujú ruky a rovnako tak aj celý vagón po vystúpení cestujúcich, ktorí musia mať rúška.

Aj predaj lístkov uprednostňujú on-line formou. Cestovné nezvyšovali, dospelí zaplatia za spiatočnú jazdu 5 € a deti 3 €. Predpredaj na jeseň majú dokonca za polovicu. „Sezóna je zvláštna, ale verím, že domáci ruch sa rozšíri, lebo už dnes vieme, že výpadok je obrovský, keďže sa zrušili školské zájazdy,“ dodal šéf populárnej železničky, ktorej prvú jazdu požehnal aj pomocný biskup Marek Forgáč.

Mesto, ktoré túto atrakciu ročne dotuje sumou 120-tisíc eur, plánuje ďalších 70-tisíc eur použiť ešte v tomto roku na zveľadenie priestoru okolo nástupnej stanice a ďalšie financie vynaložia na cyklochodník až na Alpinku.