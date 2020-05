Peter Cmorik v čase epidémie prekvapil: Udalosť, za ktorú si vyslúžil obdiv

Nevšedný zážitok! Obyvatelia najväčšieho košického sídliska Západ, ktorému miestni nepovedia inak ako Terasa, si cez víkend vychutnali netradičné koncerty.

Pod balkóny im totiž prišiel zahrať a zaspievať Peter Cmorik. Populárny spevák zaspieval pre všetkých svoje najväčšie hity. Spolu s kapelou v medziblokovom priestore odohral štyri koncerty na rôznych miestach.

Odmenou pre muzikantov bol veľký potlesk a radosť v očiach mnohých divákov, ktorí ho počúvali možno aj z domácej karantény.

Hlad po kultúre pritiahol na voľné priestranstvá pri detskom ihrisku mnoho zvedavcov. Na exkluzívneho hosťa sa prišli pozrieť či už v hlúčikoch, alebo vyšli na balkóny bytoviek, pod ktorými sa rozliehal spev a hudba.povedal Novému Času Peter Cmorik, podľa ktorého išlo o čarovné momenty.

„Veľa Košičanov sa pridalo. Spievali, skandovali a tancovali. Najmä tí odvážnejší, ktorí prišli von. Nevedeli sme, či je to dobrý nápad, lebo naposledy som takto pod oknami spieval veľmi dávno. Keď som bol mladý a zaľúbený...“ zaspomínal s úsmevom umelec, ktorý sa do Košíc rád vráti aj na veľký koncert. Teraz však zaujal aj medzi blokmi. „Zažila som už aj v Tatrách ľudovky, ale toto vystúpenie sa mi naozaj páčilo. V tejto dobe naozaj všetkým ulahodilo,“ prezradila Katarína (42) z Terasy, ktorá prišla aj so synom Sebastiánom (5).

Samotný Cmorik v minulosti už spieval na rôznych miestach. „V bazénovom svete, ale aj na diaľnici či moste. Tento koncert pod balkónmi však nepomáha len poslucháčom, ale aj nám umelcom. Verím, že nás budú chcieť počuť aj na veľkom koncerte, na ktorý si kúpia lístok. Len čo to bude možné, budeme hrať opäť naplno,“ dodal Cmorik.

Vedúci kultúry v košickej mestskej časti Západ Dominik Béreš pripomenul, že obyvateľov Terasy ešte čaká finálový koncert pod hviezdami, kde zaspieva už iná slovenská hviezda. O lokalite sa rozhodne prostredníctom facebookového hlasovania.