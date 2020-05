Nedokážete kvôli kríze platiť dlhy? Štát vám pomôže! Pozrite sa, čo všetko treba urobiť

Nemôžete pre koronakrízu platiť účty, či splácať pôžičky a hrozí vám exekúcia? Predsa len existuje východisko!

Parlament ešte v apríli prijal zákon, ktorý niektorým dlžníkom umožňuje požiadať o polročný odklad exekúcie. Koho sa to týka? A čo treba urobiť?

Koronakríza významne ovplyvnila aj exekučné konania. Počet nových konaní sa podstatne znížil. Viaceré veľké spoločnosti totiž prestali podávať návrhy na výkon rozhodnutia. Ak sa napriek tomu stane, že vám na dvere zaklope exekútor, môžete požiadať o odklad. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v justícii, ktorú parlament prijal 22. apríla a ktorá vošla do života o tri dni neskôr. „Fyzické osoby ako povinní môžu požiadať o odklad exekúcie za predpokladu, že sú splnené podmienky,” tvrdí advokát Róbert Bános.

Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením COVID-19 vám prechodne klesli príjmy a neodkladná exekúcia by pre vás alebo pre vašu rodinu mohla mať zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti priložíte vyhlásenie o majetku. „Z vyhlásenia o majetku by mali vyplývať základné majetkové pomery dlžníka. Minimálne by malo byť zrejmé, či pracuje, alebo prišiel o príjem z pracovného pomeru, či má iný majetok postihnuteľný exekúciou,“ vysvetľuje Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov.

Týka sa to aj dôchodcov

Zákon môže využiť každý, kto spĺňa podmienky odkladu, aj poberateľ zrážaného dôchodku. Exekútor o odklade upovedomí Sociálnu poisťovňu. „Sociálna poisťovňa je následne povinná odo dňa doručenia upovedomenia prestať vykonávať zrážky z dôchodku povinného. Odklad môže trvať šesť mesiacov, najdlhšie však do 1. 12. 2020, potom sa vo výkone zrážok pokračuje,” dodáva hovorca poisťovne Peter Višváder. Počet zrážaných penzií od marca tohto roka klesá, ale stále prevyšuje 35-tisíc.

Seniori pod ochranou Otvoriť galériu Zdroj: Sociálna poisťovňa

- ak človek, voči ktorému sa vedie exekúcia, má príjem, exekúcia sa môže vykonávať zrážkami z tohto príjmu

- dlžník má istotu, že mesačne mu musí zostať 100 % životného minima jednej plnoletej osoby

- za príjem sa považuje aj dôchodok, takže Sociálna poisťovňa musí na základe exekučného titulu zrážať časť dôchodku

- od júla 2019 je životné minimum jedného dospelého 210,20 € mesačne

- ak niekoho živíte, na každú vyživovanú osobu sa pripočíta 50 % životného minima (105,10 € mesačne)