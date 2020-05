Posledné tímy Premier League: Opätovný reštart? Len pod jednou podmienkou!

Šesť zostupom ohrozených tímov anglickej futbalovej Premier League už nechce blokovať opätovný reštart súťažného ročníka 2019/2020.

Má však závažnú podmienku: vedenie súťaže im musí zaručiť, že tento rok sa z najvyššej súťaže nebude zostupovať o stupeň nižšie. Britský portál The Independent v nedeľu napísal, že ide o kluby aktuálne na dvadsiatej až pätnástej priečke Premier League, teda priamo ohrozených zostupom na čele s dvadsiatym Norwichom City, kde hráva aj slovenský reprezentant Ondrej Duda. Ďalšími do poltucta "rebelov" sú Aston Villa (19.), AFC Bournemouth (18.), Watford (17.), West Ham United (16.) a Brighton & Hove Albion (15.).

"Spoločným argumentom týchto klubov je strata financií súvisiaca s absenciou domáceho prostredia vo zvyšku sezóny. Základný návrh na naštartovanie sezóny totiž obsahuje pokračovanie na neutrálnej pôde a to by znamenalo nemalé straty z domácich zápasov," píše britský zdroj aj rakúsky portál ORF.

Podľa viacerých informácií by sa pre nový koronavírus pozastavená futbalová sezóna na Britských ostrovoch mala rozbehnúť 12. júna a vyvrcholiť by mala 8. augusta finálovým súbojom FA Cupu. Už v pondelok 11. mája by sa mala uskutočniť telekonferencia všetkých 20 tímov Premier League, na ktorej by mali dohodnúť postup pri obnovení súťažného ročníka. FC Liverpool bol pred prerušením súťaže veľmi blízko k zisku prvého majstrovského titulu po 30 rokoch. Nebyť koronakrízy, už by ho futbalisti z mesta Beatles zrejme dávno oslavovali. Pred nútenou prestávkou mali na čele tabuľky náskok 25 bodov pred obhajcom titulu Manchestrom City. Posledný Norwich City zaostáva o 4 body za predposlednou Aston Villou.