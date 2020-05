Mario Balotelli a Felipe Melo vracajú Chiellinimu úder: Giorgio je došťatý strachom!

Len prednedávnom sme priniešli informáciu o tom, že talianský stopér v službách Juventusu Turín, Giorgio Chiellini (35) si pustil ústa na špacír.

Stať sa tak malo pri príležitosti písania vlastnej knihy. Chiellini sa pre média obul do svojich bývalých spoluhráčov. Najprv adresoval Mariovi Balotellimi facku na diaľku, následne na to odkázal Felipemu Melovi, že je najhorší z najhorších.



Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a Mario s Felipem vracajú úder.

Brazílčan Melo odkázal prostredníctvom talianského Gazzeta dello Sport podobne tvrdé slová.



"V prvom rade by som chcel vedieť, o akých situáciach vlastne hovorí. Keď som ešte hrával v Turíne, nikdy som sa nesprával bez rešpektu a to k nikomu. Či už voči klubu alebo spoluhráčom či trénerom," povedal Melo.



"Úctu voči nemu však odteraz nemám a nikdy mať nebudem. Povedal, že Mario si zaslúži facku a že ja som najhorší z najhorších? A on je stále došťatý strachom. Pardón, ale je najjednoduchšie rozprávať takéto veci o iných a ešte k tomu v knihe."



"Možno je Giorgio na mňa stále nahnevaný za to, že po mojom odchode do Galatasarayasme ich vyradili v Lige majstrov. Ja som Interista a on nevie prekúsnuť to, že Inter vyhral všetko. Aj na medzinárodnej úrovni sme v roku 2009 porazili Taliansko 3:0. Možno aj to je dôvodom, prečo sa trápi. V drese Talianska totiž nič nevyhral," dodal Felipe.

Melo na záver dodal, že niektoré veci musia jednoducho zostať v šatni.

Ani kontroverzný Mario Balotelli si nedal servítku pred ústa. Avšak narozdiel od Mela či Chielliniho si Mario zachoval slušnosť.



"Viete, aspoň mám v sebe toľko, že o podobných veciach dokážem hovoriť priamo do tváre človeka. Od roku 2013 mal Giorgio veľa príležitostí zachovať sa ako chlap, no ani raz to neurobil. Jedného dňa možno bude rozprávať rovnaké veci aj o svojich aktuálnych spoluhráčoch. On je čudný kapitán. Ak je takéto správanie tým, čo znamená byť šampiónom, radšej ním nikdy nechcem byť. K môjmu správaniu v drese Talianska, nikdy by som nebol bez rešpektu k modrému dresu," povedal v súčasnosti útočník Brescie.