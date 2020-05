Unikla nahrávka Obamovho rozhovoru: Skritizoval v nej Trumpa za riešenie krízy

Bývalý americký prezident Barack Obama ostro kritizoval postup svojho nástupcu Donalda Trumpa proti koronavírusovej pandémii ako "absolútne chaotickú pohromu". Nahrávku z Obamovho rozhovoru s niekdajšími zamestnancami jeho vlády získal server Yahoo News, informovala v sobotu agentúra AP.

Obama sa vyjadril v piatok počas telefonátu s 3000 ľuďmi, ktorí pôsobili v jeho administratíve. Podľa správy povedal, že boj proti novému koronavírusu by bol ťažký aj pre najlepšie z vlád, no je "absolútne chaotickou pohromou", keď vládu presiakne sebecké, klanové myslenie charakterizované názormi ako "čo z toho mám ja" alebo "do čerta so všetkými ostatnými".

Trump dôsledne obhajuje svoju reakciu na zdravotnú krízu a chváli sa ňou s tým, že obmedzenia cestovania z Číny a Európy, ako aj pokyny sociálneho odstupu zabránili oveľa väčším škodám. "Myslím si, že sme zachránili milióny životov," povedal tento týždeň. Hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová v sobotu zdôraznila, že Trumpova reakcia "bola bezprecedentná a zachránila americké životy".

Spojené štáty dosiaľ zaznamenali takmer 80 000 úmrtí na koronavírusovú chorobu COVID-19, čo je najvyšší počet zo všetkých krajín sveta.

Obama sa všeobecne verejne nevyjadruje k aktuálnym politickým udalostiam, ani keď Trump kritizuje jeho alebo jeho vládu. Piatkový telefonát však naznačuje, že bude zohrávať aktívnejšiu úlohu pred tohtoročnými voľbami v USA. Svojim stúpencom povedal, že sa bude snažiť čo najviac podporiť kampaň svojho bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý bude za Demokratickú stranu 3. novembra vyzývateľom Trumpa.